К вопросу о хронологии античного христианства, - П.Густерин

13:39 10.03.2024

П.В. Густерин

К вопросу о хронологии античного христианства



Св. Юстиниан Великий, император Византийской империи



Попытаемся найти ответ на вопрос: где подвести черту античному христианству?



У этого вопроса, на наш взгляд, три аспекта решения: 1) Вселенские Соборы, состоявшиеся в период Античности; 2) вытекающие из решений Вселенских Соборов разделения церквей; 3) учителя Церкви, учившие в период Античности.



К периоду Античности условно относятся те Вселенские соборы, которые состоялись до 391 г., когда последний император единой Римской империи св. Феодосий Великий своим Медиоланским эдиктом окончательно утвердил никейское христианство в качестве государственной религии. Таким образом, Вселенскими Соборами Античности, несомненно, являются Первый Никейский Собор (325) и Первый Константинопольский Собор (381).



Если принять во внимание разделение церквей на доэфесские, т.е. признающие решения только первых двух вышеназванных Вселенских Соборов и не признающие решения Эфесского Вселенского Собора (431) и всех последовавших Вселенских Соборов, а также на дохалкидонские, т.е. признающие решения только первых трех вышеназванных Вселенских Соборов и не признающие решения Халкидонского Вселенского Собора (451) и всех последовавших Вселенских Соборов, то границу античного христианство можно определить серединой V в.



Примерно серединой V в. ограничивается и список учителей Церкви, оглашенный императором св. Юстинианом Великим на Втором Константинопольском Вселенском Соборе (553). Список включает имена свв. Илария Пиктавийского (ум. 367), Афанасия Великого (ум. 373), Василия Великого (ум. 379), Григория Назианзина (ум. 390), Григория Нисского (ум. 394), Амвросия Медиоланского (ум. 397), Иоанна Златоуста (ум. 407), Феофила Александрийского (ум. 412), Августина Гиппонского (ум. 430), Кирилла Александрийского (ум. 444), Прокла Константинопольского (ум. 446) и Льва Великого (ум. 461). Как мы видим, в список включены и восточные, и западные мыслители, что говорит о его объективности. Можно согласиться, что от последнего названного св. Юстинианом отца Церкви до Второго Константинопольского Собора, т.е. примерно за сто лет, не явилось ни одного церковного мыслителя масштаба перечисленных. Св. Юстиниан, можно сказать, своим списком подвел итог раннего, или античного, христианства.



Таким образом, историю христианства до середины V в. можно назвать античным христианством.



См. мою статью:

О переходе от Античности к Средневековью, - П.Густерин

https://centrasia.org/newsA.php?st=1700477220