Что написано на эмблеме Армии Ирана, - П.Густерин

11:20 13.03.2024

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме Армии Ирана



Вверху – айят 173 суры 37. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: "Наше воинство доставляет им победу".

2) Перевод Г.С. Саблукова: "…Воинства наши будут для них победоносны…".

3) Перевод И.Ю. Крачковского: "И ведь Наше войско, оно-то победоносно".



Внизу – по-персидски: "Армия Исламской Республики Иран".



Доп. инфа.

1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.

3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.