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|Что написано на эмблеме Армии Ирана, - П.Густерин
11:20 13.03.2024
П.В. Густерин
Что написано на эмблеме Армии Ирана
Вверху – айят 173 суры 37. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.
1) Перевод Д.Н. Богуславского: "Наше воинство доставляет им победу".
2) Перевод Г.С. Саблукова: "…Воинства наши будут для них победоносны…".
3) Перевод И.Ю. Крачковского: "И ведь Наше войско, оно-то победоносно".
Внизу – по-персидски: "Армия Исламской Республики Иран".
Доп. инфа.
1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.
2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.
3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.