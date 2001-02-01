Забытые солдаты Империи-26. Герой Хивинских походов и штурма Геок-тепе командир Туркестанских стрелков Александр Муравцев, - В.Андреева

00:00 14.03.2024

МУРАВЦЕВ Александр Николаевич

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[04.08.1852 - ..]

Род. в Елизаветпольской губ. Из потомственных дворян.



Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус и 3-е Александровское военное училище, Москве по 1 разряду



12.08.1869 вступил в службу из кадет в юнкера 4-го Военного училища;

14.08.1870 переведен в 3-е Александровское ВУ

с 21.06.71 - портупей-юнкер

24.08.71 - ВП выпущен из училища подпоручиком в 4-й Туркестанский стрелковый батальон со старшинством с 11.08.71;

26.08.71 - отправлен в батальон, 24.09 - прибыл;

с 11.06.73 - и.д. батальонного квартирмейстера.

22.07.1873 ВП награжден за Хивинскую кампанию годовым окладом жалованья

с 1.11.73-23.06.1877 - утвержден батальонным квартирмейстером

18.01.74 ВП награжден чином поручик со ст. с 11.05.73

с 23.06.77 - и.д. ст. адъютанта Управления Туркестанской стр. бригады;

с 13.11.77 утвержден в должности ст. адъютанта Управления Туркестанской стр. бригады;

26.02.1878 ВП награжден чином штабс-капитан "за отличия по службе"

18.04.1879 ВМ капитан с зачислением по стрелковым батальонам

с 2?06.81 - прикомандирован к 4 Туркестан. СБ для командования ротой;

29.08.1882 ВП майор с переводом в 4-й ТСБ

22.04.82 - сдал командование ротой

6.05.1884 ВП переименован в подполковника

10.07.84 прикомандирован к 2-му Туркестан. стр. батальону;

4.12.84 переведен в 3-й ТСБ

с 21.12.84 - и.д. завхоза батальона;

21.01.85 исключен из списков 4 ТСБ и зачислен в 2 ТСБ

16.03.1885-25.10.85 - утвержден завхозом батальона.

12.03.1888-03.89 - зав. участком земли и Ташкентского учебного лагеря и поля

с 20.07.88 - 27.08.88 и 9.10.1888-06.1889 - временно командующий 2-м ТСБ;

1.10.88-1.02.89 - временно член Туркестанского военно-окружного суда;

23.06.1890 ВП назначен командующим 3-м ТСБ

1-й Туркестанской Стрелковой бригады 1-го Туркестан. арм. корпуса, Ташкент (23.06.1890 - 11.12.1897)

4.07 - командирован для принятия 3 ТСБ

17.07 исключен из списков 2 ТСБ и принял командование 3-м ТСБ

3.08.1890 - выполнил условие для получения приза за состязательную стрельбу (Императорский приз).

7.08 - зачислен в списки 3 ТСБ

6.10.1890 ВП полковник со ст. с 22.08.90 с утверждением командиром 3-го Туркестан. стр. батальона;

1.02-1.06.92 - член Туркестанского военно-окружного суда

21.05.1893-23.08.93 - врид командующего Туркестанской стр. бригадой;



командир 110-го пехотного Камского генерал-адъютанта графа Толя 1-го полка (11.12.1897 - 25.06.1899)



Участие в делах и кампаниях:

10.03-24.04.1873 - в движении колонны полк. Голова из Казалинска в Иркибай и Халь-Ата до соединения Джизакской и Казалинской колонн;

7-18.07.1873 - в части отряда под командованием г-м. Головачева от Хивы на Чандырь-Кок-чун к п. Илалы

13 и 15.07.73 - в отражении и поражении нападения туркмен на лагерь Чандырь и преследовании до канала Ана-Мурад-бай.

3-6.08.73 - обратно от Илалы к Хиве;

12-23.08.73 - из Хивы в место постоянной дислокации батальона в Петро-Александровск.

с 23.08.1873-10.07.74 - с батальоном в Аму-Дарьинском отделе;

1.06-18.08.1878 - в движении отряда г-м Троцкого к границам Бухары;

17.10.1880-24.04.81 - адъютант начальника Туркестанского отряда в Ахал-Текинской экспедиции с оставлением старшим адъютантом Туркестанской стр. бригады

17.10.1880-14.03.1881 - в Ахал-Текинской экспедиции;

12.11.1880-8.12.80 - в отряде полк. Куропаткина от Петро-Александровска к Бами;

18.12.1880 - в рекогносцировке лично ген. Скобелевым Янги-кала и Геок-тепе

с 19.12 - в Самурском укреплении

20.12 - в бою за взятие позиций у Янги-кала;

21.12 - в кавалерийском отряде г-м. Петрусевича при рекогносцировке восточного и северного фронтов Геок-тепе и лично с Скобелевым вдоль западного фронта;

22.12 - в занятии отрядом Куропаткина Ольгинской калы у сада Петрусевича; при заложении 1-й паралеи против юго-восточного угла Геок-тепе

23.12 - в стычке кав. отряда Петрусевича у сада Петрусевича, при устройстве ходов сообщения;

24-25.12 - при окончании 1-й паралеи и утсройстве подступов к 2-й паралеи

26-27.12 - в устройстве 2-й паралеи

27-28.12 - в устройстве батарей во 2-й паралее

28-29.12 - в отбитии вылазки на нашт правый фланг и устройство ходов к Великокняжеской позиции и 3-й паралеи.

29.12 - в перенесении лагеря осадных работ вперед на 250 сажень, взятии штурмом Великокняжеской позиции и отбитие вылазки неприятеля на левый фланг осадных работ.

30.12 - в устройстве полупаралеи и ходов на 2-й паралеи и Великокняжескую калу

30-31.12 - устройстве 3 паралеи

31.12 - при перенесении лагеря осадных работ к 1-й паралеи;

1.01.81 - в устройстве ходов сообщения к 1-й паралеи и Великокняжеской позиции и траншей вдоль Великокняеской позиции;

1-2.01 - ведение сап из Охотничей калы

2-3.01. - устройстве хода из Охотничей калы в Великокняжескую, занятии Ширванского редута, устройстве батарей на редуте

4.01 - отбитие вылазки на левый участок

4-5.01 - ведение тихих сап с плотины у Ширванского редута и постройка Овальной траншеи;

5-6.01 - при отбитии вылазки на Великокняжескую позицию и устройство редута №3, ведение передних сап из Овальной траншеи, начале минных работ;

7-8.01 - устройстве саперного редута и увеличение батареи еще на 4 орудия;

8.01 - пробитие брешей;

8-9.01 - ведение перекидных сап, увеличение брешей еще на 4 орудия.

9.01 - окончание подземных осадных работ.

11-12.01 - забивание минных камер;

12.01 - в штурме Геок-тепе;

15.01 - в движении колонны Куропаткина из Геок-тепе в Асхабад;

18.01- занятие Асхабада;

20.01 - в колонне Куропаткина из Асхабада и подполковника Гайдарова к колодцам Изгент;

23.01 - в колонне Куропаткина от Изгента к Куня-Геок-тепе.

25-27.01 - в колонне Куропаткина к колодцам Магибе-Яр.

31.01 - возвращение с Куропаткиным в Геок-тепе.

14.02 - выступление из Бами

14.03 - прибытие в Порт-Александровск

21.05.82 - командирован в Ташкент



был в отпусках:

в 2-месячном с сохранением содержания (10.07-10.09.1874)

в 4-месячном (30.06-26.10.1882)

в 4-месячном (1.11.1886-24.03.87), просрочил 23 дня, просрочка признана уважительной



награды:

орден Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (9.01.1874 - "за отличия в Хивинской экспедиции")

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (9.01.1874 - "за отличия в Хивинской экспедиции")

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (28.07.1881 "за отличия в делах с текинцами")

орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (25.03.1882)

орден Св. Станислава 2 ст. (5.03.1888)

серебр. медаль "За Хивинский поход 1873 г."

серебр. медаль "За штурм Геок-тепе".



автор: Муравцев А. Н. Туркестанский отряд в ахал-текинской экспедиции 1880-1881 гг. (Из журнала военных действий туркестанского отряда с ноября 1880 г. по 14 марта 1881 г.) // Военный сборник. - СПб.: Тип. департ. уделов, 1882. - Т. 145, № 5. - С. 176-177 (Статья 3-я).



жена - Серафима Георгиевна Решентникова. Дети: София (16.06.1888 г.р.) и Вера (4.07.1893 г.р.) - православные.



исключен из списков умершим ВП 25.06.1899



РГВИА

Ф. 409. Оп. 1. Д. 132643/I л. 1-12

(посл. список на 1894)



исп.

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна - студент филологического факультета Севастопольского Государственного Университета