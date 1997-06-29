Забытые солдаты Империи-27. Герой штурма Геок-Тепе полковник Михаил Бадрицкий, - В.Андреева

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08:17 15.03.2024
БАДРИЦКИЙ Михаил Семенович
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[01.05.1849 - ..]
Род. в Тифлисской губ. Отец - личный дворянин. Православный
выдержал экзамен по программе, приложенной приказом Военного министра 1.06.1860 и окончил Тифлисское пех. юнкерское училище по 2 разряду
с 12.12.1865 - вступил в службу выдержав экзамен унтер-офицером в Кавказский линейный батальон №18
12.08.1868 переведен в 83-й Самурский пех. полк и исключен из списков линбата. (с 18.08 - зачислен в списки полка).
с 20.06.1870 - командирован в Тифлис на учебу в военное училище (зачислен в него 29.09)
16.08.1872 переведен в 82-й пех. Дагестанский полк.
30.08.1872 переведен обратно в Самурский полк.
с 1.07.1872 - портупей-юнкер
7.06.1872 отправлен из ВУ и 28.06.72 прибыл в полк
10.01.1873-15.02.1876 - и.д. батальонного адъютанта 2 батальона Самурского полка
с 18.03.1873 - прапорщик
с 1.11.1876 - подпоручик
12.05.1877 - за отличия в делах с текинцами у крепости Кизыл-Арват награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость".
21.06.1878-9.07.1878 - приказом Штаба Кавказского ВО командирован к Красноводскому местному батальону
с 14.01.1880 - поручик
22.02.1880 - прибыл обратно в свой Самурский полк
с 21.03.1880 - командующий 3 ротой Самурского полка
2.01.1881 Высочайшим приказом удостоен ордена Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом "в награду отличного мужества и храбрости, оказанных в делах с текинцами 6 и 7 июля 1880 и под Геок-тепе 5.12.1880".
с 5.02.1881 - приказом Штаба войск действующих в Закаспийской области назначен заведующим отделением колесного транспорта в Закаспийском крае и сдал командование ротой
1.08.1881 назначен Председателем комиссии для окончания дел и счетов Ахал-Текинской экспедиции - делопроизводителем общего присутствия этой комиссии.
с 29.01.1882 Высочайшим приказом пожалован в штабс-капитана в награду "за отличия против текинцев" со ст. с 4.01.1881
2.03.1882 откомандирован из состава комиссии в свой Самурский полк
с 1.06.1882 назначен командующим 4 роты Самурского полка
14.09.1882 Высойшим приказом удостоен ордена Владимира 4 ст. с мечами и бантом "за отличия в делах с текинцами в 1880-82 гг."
с 28.11.1883 - утвержден командиром 4 роты
8.02-8.07.1885 - член полкового суда
с 10.08.1885 - капитан со ст. с 15.03.85
24.04.1888 - пожалован орденом Св. Станислава 2 ст. "за отличия по службе"
19.04-29.10.1889 - член полкового суда
3.03-19.04.1889 и 27.04-18.06.1889 и 30.07-4.08.1889 и 30.10-29.11.1889 и 9-18.01.1890 и 8-18.05.1890 - врид. зав. 1-м батальоном Самурского полка
26.02.1891 ВП пожалован подполковники с переводом в 136 пех. Таганрогский полк
21.03.1891 сдал командование 4 ротой Самурского полка и исключен из его списков, 1.07.91 отправлен по переводу и 24.07.91 прибыл и зачислен младшим штаб-офицером в Таганрогский полк.
8.08-1.09.1891 - временно командир 2 батальона Таганрогского полка.
3.09-9.10.1891 - временно командир 3 батальона Таганрогского полка
с 10.10.1891 - и.д. завхоза полка
21.10.1892 ВП назначен войсковым начальником укрепления Ходжент - нач-ком местной команды и лазарета с зачислением по арм. пехоте
30.10.92 исключн из списков 136 полка и прикомандирован к 116 полку до сдачи должности завхоза
17.11.1892 - сдал должность завхоза
25.11.1892 - отправлен по назначению
14.12.1892 - прибыл в Ходжент
14.05.1896 пожалован орденом Св. Анны 2 ст.
28.02.1897 ВП переведен в 1-й Туркестанский линейный кадровый батальон
29.06.97 прибыл и зачислен в списки 1 ТЛБ
16.09-16.10.1897 и 18.04.1898-1.02.1899- временно командовал 1 ТЛБ
20.10-24.11.1897 - командирован в форт №2 (Кармакчи) для производства дознания;
11-17.12.1897 и 22-29.12.1897 - командирован для наблюдения за порядком движения партий новобранцев призыва 1897 года по тракту Чиназ-Ташкент;
28.07.1899 - Военным министерством разрешено прибавочное жалованье за выслугу первых 5 лет в ТуркВО в размере 159 р. в год
1.01-4.08.1899 - пред. батальонного суда
26.05-20.09.1899 - одновременно, врид нач-ка Ташкентского военного госпиталя
6.03-16.06.1899 и 21.09.1903-19.01.1904 - председатель Второй санитарной по г. Ташкент комиссии;
25.09.1899-29.03.1900 и 18.12.1901-18.01.1902 - пред. 1-й войсковой санитарной по г. Ташкент комиссии
нач-к Памирского сменного погранотряда (5.05.1900-10.12.1901)
18.12.1901-18.01.1902 и 1.01.1903-1.01.1904 - пред. батальонного суда
1.02-1.06.1902 - временный член Туркестанского военно-окружного суда
26.04-15.08.1902 - врид коменданта гор. Ташкент и врид. Сырдарьинского областного воинского начальника
15.01-15.06.1902 - пред. Комитета при управлении бригады для выработки сметы, плана и чертежей по постройке лагеря 13-го Туркестан. стр. батальона у с. Троицкое;
9.10.1902 приказом нач-ка 1-й Туркестанской резервной бригады командирован в Чимкент для производства дознания, где и находился в 11-18.10.1902
2-11.1902 - командирован в Джизак для поверки делопроизводства и отчетности Управления Джизакской воинской команды;
13.01.1903 Высоч. приказом пожалован в полковники
врид командира батальона (31.08-22.09.1902 и 5.05-11.05.1903)
командир 2 Туркестанского стрелкового батальона 1-й Туркестан. стр. бригады ТуркВО, Ташкент (31.12.1903 - 18.04.1907)
2.01.1907 подал на Высочайшее имя прошение об отставке "ввиду расстроенных домашних обстоятельств".
28.02.1907 Туркестанским военно-окружным судом приговорен к 2 месяцам ареста на гауптвахте и прикомандирован к управлению 1-й Туркестанской стр. бригаде. Главное военно-судебное управление 9.04.1907 разъяснило, что он не лишен преимуществ по службе и прав на награждение мундиром и пенсией. Суть дела: 28.12.1906 в вверенной ему 1-й вьючно-пулеметной роты было похищено 8 пулеметов и др. имущество, сам находился в это время на охоте (разрешенной начальством)"... "допустил слабый надзор за подчиненными" и "ненадлежащую охрану пулеметов", подпадает под 173 ст. 22 книги Свода 1869 к наказанию "без ограничения прав и преимуществ по службе".
Высочайшим приказом 18.04.1907 уволен со службы с мундиром и пенсией (но без производства в генерал-майора!) "по домашним обстоятельстваам" с назначением пенсии: 750 р. эмиритарной и 820 р. 50 к. от военного мин-ва.
с 18.04.1907 начислена добавочная пенсия 530 р 59 к. в год
на 19.10.1907 проживает в Ташкенте (Старо-Почтальонная улица, дом Тощевикова) и ходатайствует о повышении пенсии
имел за годы службы 5 дисциплинарных взысканий и судим в 1907 г.
имущества не имеет
был в отпусках: в 28-дневном с сохранением содержания (5.06-1.08.1888)
в 7-дневном с с/с (16-22.12.1902)
в 4-месячном с с/с, прибыл на 2 дня ранее (22.05-20.09.1903)
подполковник (на 1901)
полковник
находился в делах и кампаниях:
с 2.03-12.06.1877 в движении в составе Красноводского отряда к Кизил-Арвату и обратно в Красноводск
23.03-13.04.1878 - в движении колонной от Александровского форта
до 22.04 - из Красноводска в Мулла-Кари
26.04-7.05 - из Мулла-Кари к текинской крепости Кизил-Арват
занятии Кизил-Арвата 7.05 и по 28.05 с отрядом в неи;
12.05 - в деле против скопищ текинцев в ущелье Алчи-Ата с разгромом последних и обратно в Красноводск до
12.06
В Ахал-Текинской экспедиции (22.02.1880-4.04.1881)
с 27.05.80 - в отряде Гродекова из с. Дуз-Олум
30.05 - занятие Ходжа-кала (в войсках Скобелева)
с 10.06 с 2-м эшелоном передового отряда майора Здзерского на Ходжа-кала и в с. Бали
1.07 из Бали в отряде Скобелева на рекогносцировку Геок-тепе
2.06 - в перестрелке под Ачманаем
4.06 - перестрелке у Куч-Верды-хана
5.06 - в занятии Ягин Батыр-кала
6.06 - в рекогносцировке под личным командованием Скобелева у Геок-тепе
7.06 - в отбитии ночного нападения текинцев на лагерь у Янги-Батыр-кала, перестрелке у Кадыр-кала
11.06 - возвращение с рекогносцировочным отрядом в Бали
12.06 - занятии укрепления Бендесена отрядом 83 Самурского полка под командованием Здзерского
15.09 - - перестрелке с гарнизоном Ходжа-кала
26.11 - наступлении главных сил генерала Петрусевича из Бали в Яган-Батыр-кала
31.11 - занятие Яган-Батыр-кала под командованием Скобелева
4,11, 12, 18.12 - рекогносцировках вокруг Янги-кала и у Геок-тепе в отряде Скобелева
с 19.12 - в лагере у Янги-кала
20.12 - взятии с боем позиции врага у Янги-кала
21.12 - в колонне Скобелева навстречу Петрусевичу в обход Геок-тепе
23.12 - в заложении 1-й параллеи против юго-восточного угла крепости Геок-тепе
23-24.12 - устройстве ходов сообщения к 1-й параллеи
22-26.12 - окончание 1-й параллеи и устройство подступов к 2-й
26-27.12 - устройство 2-й параллеи
27-28.12 - установка батарей в 2-й параллеи
28-29.12 - отбитие вылазки неприятеля на правый фланг, начало работ по устройству ходов на Великокняжеской позиции
29.12 - перенесении лагеря осадных войск и взятие штурмом .... позиции
29-30.12 - отбитии ночной вылазки на левый фланг
30-31.12 - устройство 3 параллеи
31.12-1.01 - устройство ходов сообщения на Великокняжеской позиции
и траншее вдоль Великокняжеского ручья
1-2.01 - ведении сапа из Охотничей калы
2-3.01 - устройстве ходов сообщения из Охотничей калы в Великокняжескую и занятие Ширванского редута, устройство батареи у Ставропольского редута
4.01 - отбитие вылазки неприятеля на левый фланг осадных работ
4-5.01 - ведении сапа с плотины
из Ширванского редута и постройке Овальной траншеи
5.01 - отбитии вылазки неприятеля на Великокняжескую позицию
5-6.01 - устройство редута №3, ведение перекидных сап из Овальной траншеи
6-7.01 - продолжение минных и саперных работ, устройство батареи на 4 орудия
7-8.01 - устройство саперного редута и увеличение батареи еще на 4 орудия
8-9.01 - ведение перекидной сапы из саперного редута и увеличение батареи еще на 4 орудия
9.01 - окончание подземных осадных работ
11-12.01 - забивка минных камер
12.01 - штурм и взятие Геок-тепе
20.01 - движении с отрядом полковника Куропаткина из Асхабада к колодцам Изинт
4.04 - возвращение в штаб-квартиру полка.
Ран нет
кавалер
орденов Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость"
Св. Станислава 2 ст.
Св. Анны 2 ст.
серебряной медью "За походы в Ср. Азию" (1897)
серебрян. медалью "За взятие штурмом Геок-тепе"
серебр. медалью "В память царствования Александра 3-го"
темно-бронзовой медалью "В память войны1877-78 гг."
темно-бронзовой "За труды по 1-й Всеобщей переписи населения. 1897"
серебр. медалью "В память коронации
жена - дочь старшего смотрителя Верхнего Тюб-Караганского маяка Екатерина Михайловна Сергеева, уроженка г. Ревель. Дети: Петр (18.12.1879 г.р.), Екатерина (10.11.1884 г.р.), дочь Павла (3.06.1888 г.р.), Николай (1.12.1894 г.р.) - все православные
жалованье - 1536 р.
+ добавочное к жалованию - 537 р 60 к.
квартирные - 285 р. 71,05 к.
столовые - 1560 р
всего: 3.919 руб. 31,2 коп.
РГВИА
Ф. 400 Оп. 17 Дело 16013 (полный послужной список Бадрицкого за 1907)
л. 33-41
исп.: Андреева Валерия Витальевна, студентка филологического факультета Севастопольского Государственного Университета