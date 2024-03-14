|Алматы. Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана (анонс 17/03)
00:09 16.03.2024
Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана
17 марта в 12.00 присоединяйтесь к самому веселому празднованию последнего дня Масленицы, которое состоится в Парке сказаний народов Казахстана по адресу: ул. Халлиулина, 45а.
Гостей ждут народные гуляния с традиционными играми, танцами и песнями, а также, конечно, свежими горячими блинами и душистым чаем из самовара.
Кроме того, в Парке состоится выступление фольклорного ансамбля, исполняющего народные мелодии и песни.
Пройдет также ярмарка прикладного творчества: откройте для себя уникальные ручные работы местных мастеров - отличный шанс найти особенные подарки и сувениры!
Празднуйте с нами конец зимы и встречу весны в атмосфере радости, тепла и общения! Приходите насладиться этим замечательным днем, наполненным удовольствием и традициями!
Вход - свободный.
Место встречи - Парк сказаний народов Казахстана (г. Алматы, ул. Халлиулина, 45а).
APN Agency (АПН)