Алматы. Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана (анонс 17/03)

00:09 16.03.2024

Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана



17 марта в 12.00 присоединяйтесь к самому веселому празднованию последнего дня Масленицы, которое состоится в Парке сказаний народов Казахстана по адресу: ул. Халлиулина, 45а.



Гостей ждут народные гуляния с традиционными играми, танцами и песнями, а также, конечно, свежими горячими блинами и душистым чаем из самовара.



Кроме того, в Парке состоится выступление фольклорного ансамбля, исполняющего народные мелодии и песни.



Пройдет также ярмарка прикладного творчества: откройте для себя уникальные ручные работы местных мастеров - отличный шанс найти особенные подарки и сувениры!



Празднуйте с нами конец зимы и встречу весны в атмосфере радости, тепла и общения! Приходите насладиться этим замечательным днем, наполненным удовольствием и традициями!



Вход - свободный.



Место встречи - Парк сказаний народов Казахстана (г. Алматы, ул. Халлиулина, 45а).



APN Agency (АПН)