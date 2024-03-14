 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматы. Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана (анонс 17/03)
00:09 16.03.2024

Празднование Масленицы в Парке сказаний народов Казахстана

17 марта в 12.00 присоединяйтесь к самому веселому празднованию последнего дня Масленицы, которое состоится в Парке сказаний народов Казахстана по адресу: ул. Халлиулина, 45а.

Гостей ждут народные гуляния с традиционными играми, танцами и песнями, а также, конечно, свежими горячими блинами и душистым чаем из самовара.

Кроме того, в Парке состоится выступление фольклорного ансамбля, исполняющего народные мелодии и песни.

Пройдет также ярмарка прикладного творчества: откройте для себя уникальные ручные работы местных мастеров - отличный шанс найти особенные подарки и сувениры!

Празднуйте с нами конец зимы и встречу весны в атмосфере радости, тепла и общения! Приходите насладиться этим замечательным днем, наполненным удовольствием и традициями!

Вход - свободный.

Место встречи - Парк сказаний народов Казахстана (г. Алматы, ул. Халлиулина, 45а).

APN Agency (АПН)

Источник - ЦентрАзия
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