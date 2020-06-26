КазКадры. Уволенная за профнепригодность экс-министресса Гиният возглавила Национальный центр детской реабилитации

00:23 16.03.2024

Бывший министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният возглавила Национальный центр детской реабилитации.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова представила коллективу центра нового руководителя.



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ГИНИЯТ (ТУЛЕГАЛИЕВА) Ажар

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[08.06.1969 - ..]

родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области.



В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году - Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году - НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".



Участковый педиатр городской поликлиники № 2, г. Атырау (1992-1994);



·Врач-инфекционист детского инфекционного отделения Медсанчасть № 1, г. Актау (1994-1994);



·Заведующий отделением Медсанчасть № 1, г. Актау (1994-1999);



·Заместитель главного врача Областной инфекционной больницы, г. Актау (1999-2001);



·Заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения (2001-2005);



·Директор Департамента здравоохранения Мангистауской области (2005-2006);



·Начальник управления Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2008-2010);



·Директор Департамента организация медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2010-2014);



·Директор Департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);



·Директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2016-2017);



·Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (2017-06.2020);



с 26.06.2020 - вице-министр здравоохранения РК.



с 11.01.2022 - 6.02.2024 - министр здравоохранения РК.



с 15.03.2024 - директор Национального центра детской реабилитации



Прочие должности:



·Член совета директоров АО "Казахский ордена "Знак почета" научно-исследовательский институт глазных болезней";



·Член совета директоров АО "НЦ Урологии им. Академика Б.У. Джарбусынова";



·Член совета директоров АО "Национальный научный кардиохирургический центр"



Член НДП "Нур Отан" (с 2009)



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:



·Почетные грамоты: Президента Республики Казахстан (2013), Управления Делами Президента РК (2019);



·Медали: "За вклад в создание Евразийского экономического союза" III степени (08.05.2015), юбилейные медали - "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" (2016), "Халық Ассамблеясына 20 жыл" (2015);



·Нагрудные знаки: Министерства здравоохранения РК "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" (2005), Министерства здравоохранения РК "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" (2010), "Үздік мемлекеттік қызметшы" (2018);



·Лауреат Национальной премии "Общественное признание достижений женщин Казахстана "Ажар", в номинации "Государственное управление" (2006)