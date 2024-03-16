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|Путин отметит свою победу на президентских выборах беседами с генштабом и минобороны РФ
01:11 18.03.2024
Путин заявил, что отметит свою победу на президентских выборах беседами с генеральным штабом и министром обороны РФ
Владимир Путин набрал 87,15% голосов на президентских выборах по итогу обработки 80% протоколов - ЦИК РФ
На втором месте Харитонов - у него 4,22%, Даванков третий - он собрал 4,04%, последним идет Слуцкий - за него проголосовали 3,16%.