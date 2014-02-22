Что делать с проходным барьером в Госдуму? - П.В. Густерин

21:45 18.03.2024

П.В. Густерин

Что делать с проходным барьером в Госдуму?



Если спроецировать результаты состоявшихся в 2024 г. президентских выборов на предстоящие в 2026 г. парламентские, то станет ясно, что необходимо внести изменения в Федеральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (одноименный Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ утратил силу), поскольку вряд ли какая-либо из нынешних парламентских партий сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер, кроме "Единой России", разумеется. Не думаю, что руководство "Единой России" стремится к однопартийной политической системе.



Кстати, я и не фанат руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" С.М. Миронова, но он еще в 2007 г. предлагал проходной барьер в 3%.



Проходной барьер в 1993, 1995, 1999 и 2003 гг. составлял 5%, в 2007 и 2011 гг. - 7%, с 2016 г. - 5%.