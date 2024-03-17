Об этимологии слова "винтовка" в арабском языке, - П.Густерин

13:19 20.03.2024

П.В. Густерин

Об этимологии слова "винтовка" в арабском языке



По-арабски "ружье, винтовка" – "бундукЫйя". И это слово – не что иное, как искаженное итальянское "Venezia", то есть "Венеция". Почему так сложилось?



Прежде всего предположим, что экзотопоним "эль-БундукЫйя" ( اَلْبُنْدُقِيَّةُ ), а именно такое звучание имеет название "Венеция" в современном арабском языке, едва ли происходит от арабского слова "бУндук" – "лещинные орехи". Даже если так назывались ядра первых арабских пушек-ручниц (см. "Бондок" в 5-м томе Военной энциклопедии И.Д. Сытина), не исключено, что это омонимы. Тем более, что в Арабско-русском словаре Х.К. Баранова созвучное слово в значении "пуля" имеет звучание "бУндука", которое, вероятно, и происходит от слова "бундукЫйя", а не наоборот. Тем более вызывает сомнение, что арабы именем нарицательным своего языка стали бы называть иностранный город.



Известно, что в 1505–1517 гг. шла Египетско-португальская война, вызванная присутствием португальцев с конца XV в. в акватории Индийского океана и, как результат, подрывом торговли не только между Египтом и Индией, но и транзитной торговли между Индией и Венецианской республикой.



Дело в том, что Венеция с XIII в. торговала с Индией через Египет, который, как известно, по Красному морю имеет выход в Индийский океан. "Как, должно быть, граждане [Венецианской] республики благословляли тот день в 1297 году, когда они подписали торговый договор с султаном Египта, который со дня падения Акры [30 мая 1291 г.] контролировал все палестинские воды" (Норвич Дж. История Венецианской республики. М., 2010, с. 253).



В Александрии и Дамаске, который, как и весь Левант, находился под властью египетских мамлюков, были аккредитованы консулы Венецианской республики, а ее фактории, помимо названных городов, в разное время находились в Алеппо (Халеб), Антиохии (совр. Антакья), Бейруте, Каире, Лаодикее (совр. Латакья), Сен-Жан-д’Акре (совр. Акко), Сидоне (совр. Сайда), Тире (совр. Сур) и Триполи (в Ливане). "Венецианский консул в Александрии оказывал влияние на внешнюю политику мамлюкских султанов, нередко выступая в роли посредника при заключении договоров со средиземноморскими государствами" (История стран зарубежной Азии в средние века. М., 1970, с. 376–377. См.: Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, с. 15–16).



Венеция не стала напрямую объявлять войну Португалии, но приложила большие усилия и вложила большие средства, чтобы вооружить своего естественного союзника – Египет, в том числе ружьями. Разумеется, это не были собственно винтовки, то есть нарезные ружья, но, когда таковые появились на Арабском Востоке, термин "бундукЫйя" перешел и на них.



Это можно сравнить со словом "пистолет", возникшим от названия итальянского же города Пистойя, где это оружие стало впервые производится.



Также можно вспомнить название кроссовок "кимры" у наших воинов-интернационалистов в Афганистане, в которых они ходили на боевые задания. Как известно, Кимры – название города, где эти кроссовки производились. Кимры – мой родной город.



Кстати, венецианцы тоже заимствовали из арабского языка несколько слов, в том числе "маскарад" (от арабского "масрахИйя" – "театральное представление"), а от него в свою очередь возникло слово "маскировка".



Кстати, слово "адмирал" происходит от арабского "амИр аль-бахр" – "повелитель моря".