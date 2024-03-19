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Умер казахстанский писатель, драматург и общественный деятель Медеу Сарсеке
07:38 21.03.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося накануне писателя Медеу Сарсеке.
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной "выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля".

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Медеу САРСЕКЕЕВ (Сарсеке)

Родился 2 января 1936 года в ауле Кайнар (ныне Абралинский район Семипалатинской области Республики Казахстан). Происходит из рода таракты (гребень) племени аргын Среднего жуза.

После окончания в 1958 году металлургического факультета Казахского политехнического института, работал на заводах тяжелой индустрии г. Усть-Каменогорска и г. Семипалатинска. Прошел путь от рядового инженера до начальника технического отдела.

В 1958-1965 годах работал в газетах "Лениншіл жас", "Социалистік Қазақстан". Член союза писателей Казахстана (с 1962). Более 30-ти лет (с 1965 года) был ответственным секретарем Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана.

Творчество
Дебютировал в литературе в 1955 году, как писатель-фантаст: в 1959-1965 опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке, в частности, "Необыкновенный луч" ("Ғажайып Сәуле" , 1959), "Тень невидимки" ("Көрінбестің көлеңкесі", 1960), "Седьмая волна" ("Жетінші Толқын", 1964), "От огня до атома" ("Оттан атомға дейін", 1965). Произведение "Седьмая волна" переиздавалось несколько раз тиражом 100 тыс. экземпляров и получило широкую известность в СССР. Благодаря этим изданиям М. Сарсеке был принят в Союз писателей СССР (1962). До их появления в истории казахской литературы еще не было подобных произведений, за что М. Сарсекеев получил от критиков звание "пионера казахской фантастики".

Инженер‑писатель Медеу Сарсекеев заявил себя и в производственной теме, документальной прозе: романы "Жарылыс" ("Взрыв") и "Көмбе" ("Клад"), написанные в 1980-1990 годы, были переведены на русский язык и считаются весомым вкладом в казахскую литературу производственного стиля. Изданный в 1979 году роман "Жарылыс", в основу сюжета которого легли действительные события из жизни коллектива Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, через три года был напечатан на страницах "Литературной газеты", журнала "Молодая гвардия", а затем был выпущен издательством "Советский писатель" отдельной книгой..

Из-под пера писателя вышли повести: "Волнистый ток" (1964), "Когда улетают гуси" (1968 г.), "Звездный час" (1969), а также книги очерков о Семипалатинском цементном заводе "Джигиты семилетки".

М. Сарсекеев писал и в жанре драмы. Семь его драм вышли одной книгой в книжной серии "Алтай‑Ертіс кітапханасы" в издательстве "Фолиант" при поддержке Восточно‑Казахстанского областного акимата в 2013 году. Наиболее известны драмы: "Шыңғыс хикаясы", "Жарылыс", "Заңды неке" и "Тендерге түскен әйел".

Успехом писателя в жанре драматургии стали его первая драма "Чингиская быль", поставленная на сцене Семипалатинского русского драматического имени Ф. М. Достоевского. Была осуществлена ​​также постановка пьесы по его роману "Жарылыс" ​​Республиканским русским драматическим театром имени М. Ю. Лермонтова .

Много лет своей жизни писатель посвятил изучению личности выдающегося ученого‑геолога, первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. В жанре документально-художественной биографии написал о нем десять книг: "Камни родной земли" (1974 г.), "Сатпаев" (Серия "ЖЗЛ" 1980, 2004). В 2007 году вышло в свет новое издание "Евней Букетов". В 2011 году издана новая книга М. Сарсеке - "Е. Бекмаханов". По предложению программы "Культура" Московской телестудии М. Сарсекеев написал сценарий к телефильму "Феномен Сатпаева" .

Всего писателем выпущено более 43 изданий на казахском языке и 20 изданий на русском языке.

Награды и звания
Орден "Курмет" (2005),
Орден Парасат (2018),
медаль "За трудовую доблесть",
Почетные грамоты Верховного Совета КазССР.
Почетный металлург Республики Казахстан,
Почетный геолог Геологического комитета.
Полный член Академии Республики Казахстан истории и информации.
Почетный гражданин города Семипалатинска (ныне Семей),
Почетный гражданин Баянаульского района Павлодарской области,
Заслуженный работник Павлодарской области,
Заслуженный пенсионер Республики Казахстан,
Почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева в г. Усть-Каменогорске
Почетный профессор государственного университета им. Шакарима г. Семей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710995880


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