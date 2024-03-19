|Умер казахстанский писатель, драматург и общественный деятель Медеу Сарсеке
07:38 21.03.2024
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося накануне писателя Медеу Сарсеке.
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной "выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля".
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Медеу САРСЕКЕЕВ (Сарсеке)
Родился 2 января 1936 года в ауле Кайнар (ныне Абралинский район Семипалатинской области Республики Казахстан). Происходит из рода таракты (гребень) племени аргын Среднего жуза.
После окончания в 1958 году металлургического факультета Казахского политехнического института, работал на заводах тяжелой индустрии г. Усть-Каменогорска и г. Семипалатинска. Прошел путь от рядового инженера до начальника технического отдела.
В 1958-1965 годах работал в газетах "Лениншіл жас", "Социалистік Қазақстан". Член союза писателей Казахстана (с 1962). Более 30-ти лет (с 1965 года) был ответственным секретарем Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана.
Творчество
Дебютировал в литературе в 1955 году, как писатель-фантаст: в 1959-1965 опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке, в частности, "Необыкновенный луч" ("Ғажайып Сәуле" , 1959), "Тень невидимки" ("Көрінбестің көлеңкесі", 1960), "Седьмая волна" ("Жетінші Толқын", 1964), "От огня до атома" ("Оттан атомға дейін", 1965). Произведение "Седьмая волна" переиздавалось несколько раз тиражом 100 тыс. экземпляров и получило широкую известность в СССР. Благодаря этим изданиям М. Сарсеке был принят в Союз писателей СССР (1962). До их появления в истории казахской литературы еще не было подобных произведений, за что М. Сарсекеев получил от критиков звание "пионера казахской фантастики".
Инженер‑писатель Медеу Сарсекеев заявил себя и в производственной теме, документальной прозе: романы "Жарылыс" ("Взрыв") и "Көмбе" ("Клад"), написанные в 1980-1990 годы, были переведены на русский язык и считаются весомым вкладом в казахскую литературу производственного стиля. Изданный в 1979 году роман "Жарылыс", в основу сюжета которого легли действительные события из жизни коллектива Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, через три года был напечатан на страницах "Литературной газеты", журнала "Молодая гвардия", а затем был выпущен издательством "Советский писатель" отдельной книгой..
Из-под пера писателя вышли повести: "Волнистый ток" (1964), "Когда улетают гуси" (1968 г.), "Звездный час" (1969), а также книги очерков о Семипалатинском цементном заводе "Джигиты семилетки".
М. Сарсекеев писал и в жанре драмы. Семь его драм вышли одной книгой в книжной серии "Алтай‑Ертіс кітапханасы" в издательстве "Фолиант" при поддержке Восточно‑Казахстанского областного акимата в 2013 году. Наиболее известны драмы: "Шыңғыс хикаясы", "Жарылыс", "Заңды неке" и "Тендерге түскен әйел".
Успехом писателя в жанре драматургии стали его первая драма "Чингиская быль", поставленная на сцене Семипалатинского русского драматического имени Ф. М. Достоевского. Была осуществлена также постановка пьесы по его роману "Жарылыс" Республиканским русским драматическим театром имени М. Ю. Лермонтова .
Много лет своей жизни писатель посвятил изучению личности выдающегося ученого‑геолога, первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. В жанре документально-художественной биографии написал о нем десять книг: "Камни родной земли" (1974 г.), "Сатпаев" (Серия "ЖЗЛ" 1980, 2004). В 2007 году вышло в свет новое издание "Евней Букетов". В 2011 году издана новая книга М. Сарсеке - "Е. Бекмаханов". По предложению программы "Культура" Московской телестудии М. Сарсекеев написал сценарий к телефильму "Феномен Сатпаева" .
Всего писателем выпущено более 43 изданий на казахском языке и 20 изданий на русском языке.
Награды и звания
Орден "Курмет" (2005),
Орден Парасат (2018),
медаль "За трудовую доблесть",
Почетные грамоты Верховного Совета КазССР.
Почетный металлург Республики Казахстан,
Почетный геолог Геологического комитета.
Полный член Академии Республики Казахстан истории и информации.
Почетный гражданин города Семипалатинска (ныне Семей),
Почетный гражданин Баянаульского района Павлодарской области,
Заслуженный работник Павлодарской области,
Заслуженный пенсионер Республики Казахстан,
Почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева в г. Усть-Каменогорске
Почетный профессор государственного университета им. Шакарима г. Семей.