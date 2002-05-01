Забытые солдаты Империи-28. Командир Закаспийских железнодорожников полковник Наполеон Лысаковский, - В.Андреева

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08:53 22.03.2024
ЛЫСАКОВСКИЙ Наполеон-Симон Иосифович
Родился 27.10.1841 г. Из дворян Варшавской губ. Католик.
окончил Александровский кадетский корпус, Константиновское военное училище и Николаевскую военно-инженер. академию
12.06.1861 вступил в службу из унтер-офицера Александровского к/к юнкером в ВУ;
13.06.1862 выпущен их ВУ подпоручиком с зачислением по саперным батальонам и с прикомандированием к Николаевской ВИА (отправлен и прибыл в академию 18.06.62)
18.07.1863 отчислен из Академии до окончания курса
17.08.1863 переведен на службу в 5-й пантонный парк;
18.09 отправлен и 27.09 прибыл в парк
с 26.06.1864 - поручик;
с 6.07.69 - штабс-капитан
20.06.-1.07.1870 - командирован в Одесский ВО для осмотра и отчета о саперных практических работах, произведенных в лагере под г. Одесса и кр. Бендеры;
В ? 05.1871-16.08.1871 - командирован в Московский учебный арт. полигон для производства саперных работ;
с 16.08.1871 - в 28-дневном отпуску
с 21.08.71 - прикомандирован к 3-му понтонному полубатальону
с 12.09.71 - прибыл в него
с 14.01.-11.08.1872 - и.д. завхоза 3 пантонного полубатальона;
9.07.1872 Высочайшим приказом переведен в 3-й пантонный полубатальон;
с 11.08.1872 - 1.05.73 - командир 1 роты 3 пантонного полубата;
23.03.1873 - прикомандирован к 1-му пантонному полубатальону;
22.05 - отправлен в 1-й полубат, 31.05 - прибыл в него.
31.07.73 переведен в 1-й пантонный полубатальон;
с 1.08.73 - командир роты 1-го пантонного полубата;
с 13.06.77 - капитан
с 13.01.78 - пред. батальнного суда;
с 06.1878 1-й пантонный полубатальон переименоваан в 7-й пантонный батальон
с 18.10.1878 - и.д. завхоза 7 батальона
с 22.10.78 - пред. батальонного суда
1.11.78 - сдал командование ротой
с 12.11.78 - прикомандирован к 9 саперному батальону
17.11 прибыл в него
с 7.12.78 - 5.02.1879 - пред. батальонного суда 9 саперного батальона
с 12.12.78 - 5.02.79 - и.д. завхоза 9 сап. батальона;
5.02.1879 - откомандирован к 7 пантонному батальону
5.02.1879-8.09.79 - и.д. завхоза 7-го пантонбата
12.02.-25.04.1879 - врид командующего батальоном
30.04.1879-6.12.79 - командующий 2 ротой
6.12.79 - 1.12.1880 - командир 2 роты
10.09.1880-1.12.80 - пред. батальонного суда;
22.11.1880 - прикомандирован к 4-му Железнодорожному батальону
3.12.80 - убыл в 4-й ЖДБ
4.12.1880 - прибыл в 4 ЖДБ
с 6.12.1880 - и.д. завхоза 4 ЖДБ
с 11.12.1880 - командующий 2 строит. ротой 4 ЖДБ
1.02.1881 Высочайшим приказом переведен в 4 ЖДБ
4.05.1881-19.03.82 - пред. батальонного суда
с 17.05.1881 утвержден командиром 2 стр. роты 4 ЖДБ
4.07.1883 сдал роту и должность и.д. завхоза
В ?-23.08.1883 - прикомандирован к 9-му саперному батальону
25.08.83-10.06.84 - вновь принял 2 роту и и.д. завхоза 4 ЖДБ
25.10.1883-10.11.1883 - врид ком-го 4 ЖДБ
6.09.1884-28.06.85 - принял и.д. завхоза 4 ЖДБ и командира 2 строит. роты
11.07-31.08.1884 и 1.07-13.08.1885 и 3.07-2.09.1887 - командирован после излечения от болезни (приказом ком-го Варшавским ВО) к санитарной станции Цевхоцинской?
с 1.01.1885 - пред. батальонного суда
7.02.1885-3.03.85 - врид командира 4 ЖДБ
с 14.08.1885 - вновь командир 2 строит. роты и и.д. завхоза 4 ЖДБ
28.10.1885-8.03.87 - зав. железнодорожным имуществом 4 ЖДБ
с 27.07.1887 – подполковник.
с 02.11.1892 – командир 2-го Закаспийского железнодорожного батальона.
с 02.04.1895 – полковник.
05.06.1898 – уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-майоры [РИ-120/1898].
награды:
29.12.1875 – Св.Станислава 3-й ст. ("за отличия по службе")
31.12.1880 – Св.Анны 3-й ст. ("за отлично усердную службу")
15.05.1883 – Св.Станислава 2-й ст.
6.05.1889 – Св.Анны 2-й ст.
бухарский Восходящей Звезды (золотой) 2-й ст. (27.01.1894)
бронзовая медаль "За усмирение Польского мятежа в 1863-64 гг."
Кампании и походы
1864 – кампания против поляков
был в отпусках:
в 28-дневном с сохранением содержания (29.07-25.08.1862)
в 28 дневном с с.с. (13.09-11.10.1864)
в 28 дневном с с.с. (17.11.1865-9.02.66, просрочил по болезни 1 месяц 24 дня, просрочка признана уважительной)
в 28 дневном с с.с. (8.01-5.02.1868)
в 2-месячном с с.с. (8.12.1870-8.02.71)
в 28 дневном с с.с. (16.08-12.09.1871)
в 14 дневном с с.с. (3-16.04.1873)
в 2-месячном с с.с. и выездом за границу на лечение (5.09-5.11.1874)
в 2-месячном с с.с. по болезни (11.06-11.08.1876)
с 5.06.1883 - 23.08.83 и 11.07-31.08.1884 и 1.07-13.08.85 и 3.07-2.09.87 - на Цвихацинской(?) санитарной станции, откомандирован на лечение приказом Варшавского ВО
в 12-дневном с. с. (8-20.12.1887)
в 14-дневном (2-16.04.88)
20.05-17.06.1888 - командирован по болезни Друскенинскайской санитарной станции
в 21-дневном (1-22.12.1888)
в 14-дневном (1-15.04.1889)
в 19-дневном (10-29.12.90)
в 14-дневном (12-26.11.92)
холост
РГВИА
400-9-27727
(полный послужной список на 1898)
409-1-133602/1-26 с. 1-8
(посл. список 5.01.1895)
Исп.: Андреева Валерия Витальевна, студент филологического факультета Севастопольского государственного университета