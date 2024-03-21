Подмосковный "КрокусСити холл" атаковали террористы

20:34 22.03.2024

Трое неизвестных в камуфляже атаковали ТРЦ "КрокусСити холл" на Московской кольцевой автодороге (владения семьи Агаларовых). Террористы применяют гранаты и ведут огонь из автоматического оружия, на их нейтрализацию срочно выдвинулись снайперские группы Московского СОБРа.



Слышны звуки стрельбы и взрывов, над зданием поднимается дым. Обстоятельства и подробности - по мере развития ситуации.