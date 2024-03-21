 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 21.03.2024
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Подмосковный "КрокусСити холл" атаковали террористы
20:34 22.03.2024

Трое неизвестных в камуфляже атаковали ТРЦ "КрокусСити холл" на Московской кольцевой автодороге (владения семьи Агаларовых). Террористы применяют гранаты и ведут огонь из автоматического оружия, на их нейтрализацию срочно выдвинулись снайперские группы Московского СОБРа.

Слышны звуки стрельбы и взрывов, над зданием поднимается дым. Обстоятельства и подробности - по мере развития ситуации.

Источник - ЦентрАзия
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