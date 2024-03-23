 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как школьники-гардеробщики помогали людям покинуть "Крокус" во время теракта
00:05 25.03.2024

Одним героем, который помог людям выбраться из горящего "Крокуса", стал 15-летний Ислам



Обычный школьник из Кыргызстан, который подрабатывал в гардеробе "Крокус Сити Холла", не растерялся и вывел из здания больше 100 человек во время теракта. Скромный 15-летний Ислам Халилов говорит, что просто делал свою работу и действовал по инструкции.

"Честно говоря, я все на реакции делал. Я понимал, что нельзя просто так оставаться, жертвуя другими людьми, если не помогу кому-то и не эвакуирую людей. Я сделал все, как надо было. У нас была инструкция изначально, что, возможно, будет террористическая атака, и я был готов к этому, и вовремя среагировал. Всех людей вывел. Тех, кого смог, точнее", - поделился юноша с журналистами.

Пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила, что мальчика представил к награде за смелость и спасение людей муфтий Равиль Гайнутдин. Ему вручат медаль мусульман России "За заслуги".

"Мы на сайте Совета Муфтиев это официально сообщили. Сейчас я как раз разговаривала с помощницей, она будет делать рассылку с координатами аккредитации на это мероприятие в пятницу. Я думаю, мы как-то это проведем достаточно кинематографично и ярко. Потому что они прихожане нашей мечети... Это будет в пятницу, во второй половине дня", - добавила Газиева.

В свободное от учебы и работы в гардеробе время парень играет за футбольную детскую сборную "Спартака". Московский "Спартак" организовал встречу с футболистами основной команды, подарил мальчику именную футболку и абонемент на все домашние матчи клуба.

***

Нашелся второй школьник-гардеробщик "Крокуса", спасавший людей во время теракта



Школьник Никита, работавший гардеробщиком в "Крокус сити холле", помогал эвакуировать людей с цокольного этажа во время теракта. В роковой вечер он работал с 15-летним Исламом, который вывел из здания около ста человек.

Никита рассказал SHOT, что он, Ислам, Артем и Илья работали в гардеробе "Крокуса". Когда раздались звуки стрельбы, народ начал в панике разбегаться. Никита бросился к служебному выходу, где в тот момент ребята уже начали организовывать эвакуацию. У одного из юношей была рация, через нее начальство координировало действия сотрудников.

"Уже на улице все ринулись кто куда, нас попросили людей поднаправить до другого ТЦ. Там уже много ребят, которые работали, появились. Все пытались людей успокаивать", - вспоминает Никита.

Он уверен, что в грамотной эвакуации помог инструктаж руководства. С работниками провели обучение в начале марта, когда американское посольство сообщило о предполагаемых терактах в Москве.

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Школьник-гардеробщик Артем помог людям покинуть "Крокус" во время теракта



14-летний школьник по имени Артем, подрабатывавший в гардеробе концертного зала "Крокус Сити Холл", помог вывести охваченных паникой людей из горящего здания во время теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным ресурса, вместе с другом они провели людей через узкий проход на территорию павильона "Экспо", потом через служебное помещение вывели на улицу.

"В суете парень не стал записывать происходящее на телефон, [...] был озабочен спасением людей", - заключается в публикации.

***

Еще одна героиня, спасшая десятки посетителей "Крокуса": 15-летняя сотрудница гардеробной Виктория помогла выбраться людям во время стрельбы.



В беседе с SHOT она рассказала, что действовала по инструктажу и не паниковала, а осознание произошедшего пришло только потом.

Виктория работает в "Крокусе" уже полгода, живет с родителями в районе Митино. В тот вечер, как обычно, началась смена, но потом раздались хлопки. Вика была на минус первом этаже и не сразу поняла, что происходит. Когда коллеги сообщили о стрельбе, девушка не растерялась и помогла выбраться людям через служебную дверь. Она успокаивала тех, кто был в сильной тревоге, направляла к выходу. А когда вышла на улицу, собрала всех и говорила идти к "Вегасу", так как там безопасно.

Сама Виктория вместе с коллегой-подругой пошла с другой толпой людей по мосту - там ее ждали друзья, которым она позвонила и сообщила о стрельбе. Чуть позже ее забрали домой родители. По словам Вики, осознание пришло только тогда, когда все закончилось.

Источник - ЦентрАзия
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