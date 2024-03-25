Онталап Оналбаев поехал в Тегеран и другие новые послы Казахстана

15:44 26.03.2024

Указом Президента Казахстана К.Токаева Онталап Оналбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.



Сатыбалды Буршаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Северная Македония. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.



Чрезвычайный и полномочный посол в Венгрии Жанибек Абдрашов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.



Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш назначен послом в Камбодже и Лаосе по совместительству.



Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.



Ембердиев Даулет Тазабекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Израиль