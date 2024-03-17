Что написано на гербе Афганистана, - П.В.Густерин

19:45 26.03.2024

П.В. Густерин

Что написано на гербе Афганистана



Вверху, в развернутой книге, - мусульманская религиозная формула "басмала": "Во имя Аллаха милостивого, милосердного".



Ниже, дугой, изогнутой кверху, - религиозная формула "аль-Калима", письменная версия религиозной формулы "аш-Шахада": "Нет божества, кроме Аллаха. Мухаммад - посланник Аллаха".



Ниже, дугой, изогнутой книзу, - название государства на пушту: "Исламский эмират Афганистан".



Между дугообразными надписями - дата создания афганского движения "Талибан" (не следует путать с пакистанским движением "Талибан") по лунному мусульманскому календарю: "15 мухаррама 1415 года лунной хиджры", что соответствует 24 июня 1994 г.



Пушту - второй по численности носителей язык Афганистана (ок. 40 % населения страны) после дари (ок. 50 % населения страны), но Исламский эмират Афганистан - результат борьбы талибов, а они в большинстве своем - пуштуны, поэтому на гербе название государства выполнено на пушту.