Что написано на гербе Пакистана, - П.Густерин

19:03 28.03.2024

П.В. Густерин



Что написано на гербе Пакистана



Справа налево: "Вера. Единство. Порядок."



Доп. инфа.

Несмотря на то, что урду (хиндустани), на котором выполнены надписи, является государственным языком Пакистана, его считают родным ок. 7 (семи) % населения страны. Это жители г. Карачи (административный центр провинции Синд) и его окрестностей.



Столица Пакистана – Исламабад – находится на территории распространения самого массового языка этого государства – пенджаби, который считают родным ок. 38 % населения Пакистана.



Языком межнационального общения в Пакистане является английский.