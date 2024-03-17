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|Что написано на гербе Пакистана, - П.Густерин
19:03 28.03.2024
П.В. Густерин
Что написано на гербе Пакистана
Справа налево: "Вера. Единство. Порядок."
Доп. инфа.
Несмотря на то, что урду (хиндустани), на котором выполнены надписи, является государственным языком Пакистана, его считают родным ок. 7 (семи) % населения страны. Это жители г. Карачи (административный центр провинции Синд) и его окрестностей.
Столица Пакистана – Исламабад – находится на территории распространения самого массового языка этого государства – пенджаби, который считают родным ок. 38 % населения Пакистана.
Языком межнационального общения в Пакистане является английский.