Программа книжной ярмарки Non/fictioNвесна (Москва, 4 - 7 апреля 2024 г.)

00:16 29.03.2024 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

4 – 7 апреля 2024 года

Комплекс "Гостиный Двор"

Москва, ул. Ильинка, д. 4

www.moscowbookfair.ru



Пресс-релиз Москва, 28 марта 2024 г.



Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна состоится с 4 по 7 апреля 2024 года в Комплексе "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Более 250 экспонентов – крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и культурных институций – предложат посетителям ярмарки лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности: художественной, научной и научно-популярной, публицистической, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и многих других жанров. Наиболее яркие новинки, по давней традиции ярмарки, будут представлены на экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет четыре – "Взрослая литература", "Детская литература", "Комиксы" и "Особое детство".

Важным дополнением к стендам участников станет специальная площадка для книжной распродажи "Бук-сток", впервые появившаяся на ярмарке в 2023-м году. Ее предназначение – представить в одном месте не только книжные новинки, но и те книги, о которых все уже немного забыли, но которые тем не менее любят и ценят. На четыре дня эта площадка превратится в некий книжный развал, где посетители выставки смогут найти интересные издания по очень привлекательным ценам. На площадке будут представлены книги 26 взрослых и детских издательств.

С первых дней своей истории ярмарка оказывала поддержку небольшим независимым интеллектуальным издательствам, предоставляя им ряд преференций, одной из которых является расположение на центральной линии экспозиции в самом ее начале. На предстоящей non/fictioNвесна эта традиция будет продолжена – при входе на ярмарку посетителей вновь встретит коллективный стенд малых региональных издательств. В работе стенда примут участие 47 малых издательств из разных городов России, которые предложат вниманию читателей редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественнонаучного знания.



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Десять дискуссионных площадок, более 300 мероприятий, разнообразие форматов (презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы, панельные дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания и т.д.) – так выглядит программа non/fictioNвесна, которая будет проходить в режиме "нон-стоп" в течение всех четырех дней работы ярмарки. С посетителями встретятся прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры, общественные деятели и другие уважаемые спикеры.

Писатель Алексей Иванов представит свою книгу "Речфлот", являющуюся исторической основой его романа "Бронепароходы" и повествующую о речной истории России от петровских до постсоветских времен. Антрополог Станислав Дробышевский проведет презентацию новой книги "Борьба за обед: еще 50 баек из грота" и расскажет о том, как палеонтологи находят и исследуют свидетельства быта наших пращуров. В презентации третьего издания книги "Жизнь Антона Чехова" и в круглом столе, посвященном творчеству Чехова, примет участие автор биографии великого русского писателя – известный литературовед Дональд Рейфилд.

Писатель Валерий Попов расскажет посетителям ярмарки о своей новой книге "Выдумщик" - это сборник мемуарной прозы писателя, полотно которой поражает пестротой узоров. Поэтические сборники серии "КПД" представят их составители – Олег Демидов и Алексей Колобродов. Писательница Маша Трауб выступит на презентации сборника новелл "Бабушка, которая хотела стать деревом". Исследователь русского искусства XX века Андрей Сарабьянов, автор книги "Русский авангард. И не только", расскажет, с чего началось это новое художественное течение, и какое отношение к этому имели импрессионисты. А историк Андрей Виноградов представит свою книгу "Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе", продолжающую серию Polystoria издательского дома ВШЭ.

Издательство "Новое литературное обозрение" представит четырехтомное собрание сочинений поэта-авангардиста, прозаика, сценариста и переводчика Генриха Сапгира. Признанный мастер перевода итальянской поэзии Евгений Солонович и его коллега, книжный обозреватель и шеф-редактор портала "Год литературы" Михаил Визель приглашают гостей ярмарки на презентацию книги диалогов "Русский амаркорд. Я вспоминаю". Итальянский писатель, преподаватель литературы и исследователь культуры Эпохи Возрождения и творчества Леонардо да Винчи Карло Вечче расскажет о своей книге "Улыбка Катерины". А сотрудники редакции издательства "АСТ" организуют презентацию книги Роберто Боланьо "Дикие сыщики" и расскажут о ближайших планах серии "Великие романы".

Ряд актуальных дискуссий в рамках программы ярмарки организует издательство "Альпина Проза": филолог Анна Хрусталева, главный редактор журнала о современной литературе "Прочтение" Полина Бояркина и поэт Ольга Лишина обсудят проблемы поисков счастья в главных книгах русской классической литературы, писательницы Даша Благова, Татьяна Богатырева и Анастасия Демишкевич примут участие в паблик-токе "Не сотвори себе кумира", а Екатерина Манойло и Анна Шипилова – в дискуссии "Взрослая жизнь: ожидания и реальность".

Поэт и блогер с аудиторией более 2 млн. подписчиков Дмитрий Кравченко проведет два мероприятия – лекцию об искусстве публичных выступлений и поэтический вечер с участием лучших молодых поэтов Москвы из творческого объединения "ЛитГост", в ходе которого со сцены прозвучат авторские произведения победителей и лауреатов всероссийских конкурсов. Популярный книжный блогер Энтони Юлай (1,2 млн. подписчиков на YouTube) и писательница Екатерина Шумаева обсудят в ходе круглого стола #Sportok истоки стремительно растущего интереса к книгам о молодых спортсменах.

Ряд мероприятий будут объединены в кураторские линейки в рамках Линии Искусств – масштабного проекта, показывающего тесную взаимосвязь книги с другими областями художественного творчества. В качестве кураторов Линии Искусств выступят Владимир Сергеевич Малышев, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Григорий Анатольевич Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, Наталия Владимировна Сиповская, директор Государственного искусства искусствознания, Арсений Владимирович Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ, Евгений Анатольевич Богатырев, директор Государственного музея А.С. Пушкина, Эдуард Александрович Кубенский, архитектор, директор и главный редактор издательства TATLIN. Подробнее о Линии Искусств будет сказано ниже.

Образовательная платформа Skillbox представит в рамках программы русскоязычное издание книги "10 шагов комплексного обучения. Четырехкомпонентная модель дизайна обучения" авторов - ученых из Маастрихтского и Открытого университетов Нидерландов Йеруна Дж. Г. ван Мариенбора и Пола А. Киршнера. Модель 4C/ID (four-component instructional design*) представляет собой один из современных подходов проблемно-ориентированного обучения. За рубежом она применяется уже несколько десятилетий и доказала свою эффективность, а сама книга получила мировое признание. Для российского профессионального сообщества официальная печатная версия на русском языке стала доступна только сейчас. Познакомиться с содержанием книги, узнать, как получить ее в личную библиотеку или в библиотеку школы, вуза, можно на стенде Skillbox. В рамках программы состоится дискуссия, в ходе которой представители сферы образования обсудят возможности применения модели в современных реалиях.

* четыре компонента дизайна обучения



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АГЕНТСТВО КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЯРМАРКИ

В этом году Агентство креативных индустрий (АКИ), подведомственном Департаменту культуры города Москвы расширяет меры поддержки индустрии "Издательское дело" и организует три отдельных секции для почти 40 участников. Так, теперь 26 независимых московских издательств смогут представить посетителям свои книги и комиксы, впервые в истории ярмарки примут участие 13 московских иллюстраторов в одноименной секции.

Традиционно в секциях АКИ будет представлена взрослая, детская и подростковая литература разных жанров: это тексты современных авторов и художников, победителей и номинантов различных премий; иллюстрации, малотиражные издания, и принты (постеры). Агентство организует на non/fictio№ программу мероприятий, направленную на расширение взаимодействия креативных индустрий среди профессионального сообщества и в публичном поле.

Например, 4 апреля пройдет дискуссия "Москва – бренд и площадка для формирования международного издательского сообщества", на которой представители московских креативных и культурных институций, занимающихся продвижением современной литературы и книгоиздания расскажут об итогах 2023 года и планах на 2024 г. Обсудим с ними возможность объединении усилий в направлении экспорта прав и развитие Москвы как экосистемы международного издательского сообщества, вместе с зарубежными экспертами поговорим о направления сотрудничества, узнаем о литературных трендах их стран.

4 апреля будет затронута важная тема благотворительности через книги. Издатели и представители благотворительных фондов расскажут о своем опыте: как придумываются новые форматы и привлекается аудитория, каким образом расширить вовлеченность участников книжного рынка и найти партнеров, как правильно позиционировать и доносить информацию о таких акциях до целевой аудитории.

5 апреля пройдет дискуссия "Личный бренд иллюстратора", порассуждаем вместе с иллюстраторами и художественным руководителем "Простой школы" Дмитрием Горелышевым о создании собственного бренда и о том, как его представить потенциальным клиентам и эффективно продвигать. Модерирует встречу Анна Чефранова, основатель фестиваля иллюстраций и визуальной литературы "Морс".

В выходные дни 6 и 7 апреля, самые юные гости ярмарки смогут посмотреть и принять активное участие в кукольном спектакле-сторителлинге "Заяц и Еж", побывать вместе с родителями на презентации книги Юлии Кузнецовой "Коля в Третьяковской галерее" и узнать больше об одном из главных музеев мира.

Актеры театра РАМТ прочитают отрывки из книги Марии Ботевой "Мороженое в вафельных стаканчиках", которая повествует о жизни подростков, отношениях в многодетной семье, предательстве и первой любви.

Главный редактор Роман Катков и сценарист Евгений Еронин издательства Bubble расскажут об эволюции комиксов. Тем, кто давно хотел узнать, как придумывать комикс-истории, расставлять кадры и как писать диалоги рекомендуем прийти на мастер-класс художника-комиксиста и сценариста Валентина Поткина.

Продолжая вектор кросс-индустриальности зимней программы Агентства, порассуждаем о роли печатных каталогов в сохранении истории выставок современного искусства вместе с вместе с представителями ведущих культурных институций.



БУКМЕЙТ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ СЕРВИС ЯРМАРКИ

Букмейт – это подписной книжный сервис Яндекс Плюса. В его каталоге более 200 тысяч электронных и аудиокниг: фантастика, триллеры, романы, детективы, нон-фикшн, детская и бизнес-литература и даже комиксы. Читать и слушать их можно в приложении Букмейт, на Яндекс Музыке и на устройствах с Алисой.

В программе ярмарки non/fictioNвесна состоится презентация двух романов, вышедших в серии "Продолжение следует" – это совместный проект Букмейта и Редакции Елены Шубиной.

Серию открывает роман Аси Володиной "Цикады", созданный по мотивам одноименного сериала. Ася Володина предложила авторский взгляд на историю героев сериала, переработав некоторые идеи и мотивы, заложенные в сценарий. На ярмарке non/fictioNвесна состоится дискуссия, участники которой обсудят особенности работы с текстом, имеющим первооснову, различия языка кино и литературы и поколенческие проблемы, отраженные как в книге, так и в сериале. В мероприятии примут участие автор книги, а также литературный обозреватель, редактор оригинальных проектов Букмейта Елена Васильева и поэт, куратор литературных проектов, PR-директор Редакции Елены Шубиной Татьяна Стоянова.

Участники презентации фантастического сериала Алексея Сальникова о людях и драконах "Когната" побеседуют об особенностях формата, работе над текстом, идее создания "Когнаты" и о том, какой она получилась в итоге. Участниками встречи станут писатель Алексей Сальников, ведущий редактор Редакции Елены Шубиной Вероника Дмитриева и главный редактор оригинальных проектов Букмейта, литературный критик Ксения Грициенко. В качестве модератора выступит книжный обозреватель журнала "Правила жизни", главный редактор медиа "Билли" Максим Мамлыга.



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ЛИНИЯ ИСКУССТВ



Как и год назад, одним из главных смысловых средоточий ярмарки non/fictioNвесна станет искусство, которое применительно к ярмарке следует понимать в самом широком смысле этого слова, – не как сугубо изобразительное искусство, но как художественное творчество в самых разных его проявлениях.

На non/fictioNвесна особое внимание будет уделено формам взаимодействия литературы с другими областями культуры и различными сферами научного знания, тем самым сообщая предстоящей ярмарке междисциплинарный характер. Здесь следует выделить несколько кураторских блоков в программе и экспозиции – вдоль центральной аллеи ярмарки будут располагаться тематические выставки, формирующие Линию Искусств и наглядно демонстрирующие тесную взаимосвязь книги с другими областями творчества.



Блок "Книга и кино"

Экспозицию сформируют афиши фильмов советского периода – среди них будут, в частности, "Двадцать дней без войны", "А зори здесь тихие…", "В бой идут одни старики", "Летят журавли", "Баллада о солдате" и другие выдающиеся произведения отечественного киноискусства.

В рамках кураторской линейки в программе состоятся круглый стол "Книги, кино и цифровое искусство", в котором примут участие преподаватели и студенты университета; презентация выставки "Костюм в кино", которую организуют ведущие сотрудники кафедры мастерства художника фильма, и для которой основой послужат книга "Кинокостюм" и специализированные альбомы, и круглый стол "История войны в киноплакатах", в ходе которого будут представлены оцифрованные плакаты кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Куратор раздела – Владимир Сергеевич Малышев, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.



Блок "Книга и театр"

В 2023 году каталог книг Издательства Российского института театрального искусства – ГИТИС пополнился рядом важнейших изданий. Продолжена работа по всем стратегически важным направлениям деятельности издательства. Это публикация наследия мастеров ГИТИСа, переиздана книга Н.М. Горчакова "Режиссерские уроки К. С. Станиславского. Беседы и записи репетиций", издана книга легендарного мастера – О.Л. Кудряшова "В поисках второго плана". Исследованиям истории театра России посвящена коллективная монография "Очерки истории театра России" и труд профессора ГИТИСа, доктора искусствоведения Н.А. Шалимовой "Человек в художественном мире А.Н. Островского". Важным направлением деятельности издательства ГИТИС является публикация современной драматургии. В 2023 году вышел сборник современных комедий "Мольер-трибьют", результат конкурса на лучшую комедию, приуроченного к 400-летию Ж.-Б. Мольера. Помимо этого, изданы коллективные монографии по следам международных конференций, труды по театральной семиотике и многое другое. Все эти работы войдут в состав экспозиции блока "Книга и театр" на ярмарке non/fictioNвесна-2024.

В программе ярмарки состоится презентация коллективной монографии "Очерки истории театра России", подготовленная видными российскими театроведами, историками театра и театральными критиками. В мероприятии примут участие ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Борис Любимов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра России Российского института театрального искусства – ГИТИС Ольга Галахова и доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой искусствоведения ВТУ им. Б. Щукина Елена Дунаева.

Кроме того, главный редактор "Театрального журнала" Екатерина Кострикова представит новый номер, в котором немало места уделено подробностям съемок российских сериалов "Актрисы" и "Балет", а также открывается серия публикаций сенсационных материалов из белградских архивов. А директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок расскажет о своей книге "Театр надо любить. Причем вопреки" (под редакцией Марины Райкиной), поделится со слушателями своими размышлениями о сегодняшнем театре и ответит на вопросы читателей.

Куратор – Григорий Анатольевич Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа.



Блок "Книга и архитектура"

Экспозиционная часть блока будет посвящена журналу "Архитектура СССР" – этот теоретический и научно-практический иллюстрированный журнал издавался в нашей стране с 1933 по 1992 годы, освещая главные вопросы архитектуры и градостроительства. В 2023-м году в честь 90-летнего юбилея журнала издательство TATLIN запустило специальный проект на своем сайте в соцсетях с одноименным названием. Редакция издательства собрала, пожалуй, самую полную на сегодня коллекцию печатных номеров и занимается их оцифровкой и распознаванием текстов публикаций.

За время своего существования журнал претерпел многократные изменения, начиная от макета и тиража и заканчивая рубрикацией и основными темами. Эти трансформации так или иначе связаны с переменами в архитектурной профессии, сменой стилевой направленности зодчества и общекультурными сдвигами в целом. В рамках тематической выставки "Архитектура СССР. 1933-1992" на ярмарке non/fictioNвесна будут отражены этапы развития журнала через демонстрацию некоторых номеров, вынутых из подшивок. Всего на выставке будут представлены 100 выпусков журнала разных лет.

В рамках программы блока "Книга и архитектура" состоятся два мероприятия. В круглом столе "Детские книги об архитектуре" примут участие автор книги "Архитектура и дети" Ольга Бармаш, директор издательства "Лингва-Ф" Елена Фесенко, ведущие представители издательств Ad Marginem и "Арт Волхонка", а в роли модератора выступит главный редактор журнала "Проект Россия" Юлия Шишалова. Спикеры обсудят, когда нужно начинать говорить с ребенком об архитектуре, каким языком вести этот разговор, как и зачем рассказывать об архитектуре детям, и почему детских книг об архитектуре еще не так много, как, возможно. хотелось бы.

Спикерами дискуссии "Архитектурные путеводители" станут Эдуард Кубенский (TATLIN), Анна Мартовицкая (DOM publishers), Ольга Дубицкая (Музей "Гараж"), функции модератора возьмет на себя менеджер спецпроектов СМА Елена Петухова. Участники ответят на вопросы, как должен выглядеть идеальный архитектурный путеводитель в эпоху спутниковой навигации, зачем нужен печатный формат изданий, чем он принципиально отличается (или должен отличаться) от электронного, и кто может быть идеальным автором подобных изданий.

Куратор – Эдуард Александрович Кубенский, архитектор, директор и главный редактор издательства TATLIN



Блок "Книга и музыка"

Тематическая экспозиция "not-ная грамота" будет включать в себя развернутую презентацию академического полного собрания сочинений П.И. Чайковского и полного академического собрания сочинений М.П. Мусоргского, издаваемых Государственным институтом искусствознания. Целью этих масштабных издательских проектов является публикация творческого наследия великих русских композиторов в полном объеме, без купюр и искажений. Кроме того, в состав экспозиции войдут другие нотные издания, реконструирующие звучание неизвестных или утраченных сочинений, а также книги, посвященные истории музыки – творчеству отечественных и зарубежных композиторов, их судьбе и судьбе их сочинений, мастерству исполнителей и педагогов.

Кураторская линейка в программе будет включать в себя несколько мероприятий, спикерами на которых станут ведущие научные сотрудники ГИИ. Доктора искусствоведения Наталья Плотникова и Антонина Лебедева-Емелина проведут дискуссию "От Петра до Павла: реконструкция звука" о том, как реконструировать звучание музыкальных произведений, созданных до становления нотно-издательского дела. Кандидат юридических наук Екатерина Чуковская выступит с лекцией "Правовая проза музыкальной жизни" и расскажет, что такое право на ноты, чем нотные издания отличаются от всех прочих, и почему в отношении них принята практика, превосходящая границы авторского права. А дискуссия кандидатов искусствоведения Ады Айнбиндер и Надежды Тетериной "Чайковский и Мусоргский: реконструкция текста" будет посвящена причинам появления искажений даже в самых популярных сочинений великих русских классиков и методике реконструкции аутентичного текста произведений.

В рамках программы кураторской линейки "Книга и музыка" также состоится выступление струнного квартета, который исполнит ряд произведений Петра Ильича Чайковского.

Куратор – Наталия Владимировна Сиповская, директор Государственного искусства искусствознания.



Блок "Книга и музей"

В состав экспозиции войдет лучшая и самая ценная часть книжной коллекции Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) - это прижизненные издания поэта. Каждая книга из этого собрания уникальна, в ней важно все: переплет и издательская обложка, автографы, пометы, история бытования. К сегодняшнему дню музею удалось собрать почти все отдельные издания Пушкина, вышедшие с 1820 по 1837 год, и многие из них будут представлены в рамках тематической выставки в Линии Искусств на ярмарке non/fictioNвесна. Среди них – такие произведения, как "Евгений Онегин", "Цыганы", "Борис Годунов", "Бахчисарайский фонтан", "Руслан и Людмила".

Этим изданиям будет посвящено и одно из мероприятий программы – лекция о тех экземплярах прижизненных изданий Пушкина, историю бытования которых удалось выяснить. В рамках кураторской линейки также состоятся выступление на тему "Пушкинский год – от Москвы и до окраин" о том, какими событиями будет наполнен год празднования 225-летнего юбилея великого поэта в столице и других городах, а также о музейных книжных новинках, подготовленных специально к юбилею, и лекция "Ученый малый, но педант, или В гости к Евгению Онегину", посвященная экспозиционным решениям, позволяющим посетителю музея увидеть и прочесть этот роман так, как читали его современники автора.

Куратор – Евгений Анатольевич Богатырев, директор Государственного музея А.С. Пушкина.



Блок "Книга и дизайн"

Верстка и рисунок шрифта - "первичная материя" визуальной коммуникации, поэтому шрифтовых дизайнеров среди других представителей креативных индустрий отличает окружающий их ореол избранности и сакральности. На стенде Школы дизайна НИУ ВШЭ представлены акцидентные шрифты, созданные студентами и преподавателями Школы. Каждый проект призван придать яркий, узнаваемый образ брендам заказчиков и их продуктам.

В программе блока состоятся три мероприятия – дискуссия "Новый формат электронной книги" и награждение победителей конкурса "НОВАЯ КНИГА", лекция "Книги и искусственный интеллект", содержащая отсылку к теме павильона "Труд", и лекция "Современные шрифты", перекликающаяся с темой экспозиции в Линии Искусств.

Куратор – Арсений Владимирович Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ



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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЯРМАРКИ



Павильон "Труд"

Уже в четвертый раз подряд в истории проекта одной из ключевых площадок ярмарки станет масштабный специальный проект – павильон, объединяющий торговое и лекционное пространства. В этот раз главная тема павильона – ТРУД.

Партнером и организатором торгового пространства павильона "Труд" выступит федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город", которая представит бестселлеры и ключевые новинки по данной теме. Труд – неотъемлемая часть жизни любого из нас, и "Читай-город" предлагает посетителям осмыслить его как процесс, состоящий из самых разных аспектов – творчества, чувства сопричастности, определения будущего, опыта поколений и внутренних ресурсов.

В павильоне "Труд" будет представлена эксклюзивная ожидаемая новинка – триллер Ребекки Куанг "Йеллоуфейс" об изнанке книжного бизнеса. В романе затрагивается несколько острых тем: этический кодекс писателей, издательское дело, зависть и рецепты успешного книжного сюжета.

"Читай-город" представит также новинки о деятелях культуры и науки: автобиография директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой "Искусство как выбор. История моей жизни", воспоминания Марины Тарковской "Тарковские. Осколки зеркала", британский взгляд на первый полет человека в космос от Стивена Уокера "Первый: новая история Гагарина" и биография одного из самых известных фантастов – "Терри Пратчетт. Жизнь со сносками. Официальная биография" от актера и продюсера "Благих знамений" Роба Уилкинса.

В павильоне "Труд" можно будет приобрести топовые детские книги, посвященные различным профессиям, которые могут вдохновить детей на исследование различных профессий, помочь им понять, какие возможности открываются в различных областях труда, а также книги, посвященные профессиям будущего. Среди них – новинки "ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети" Петра Панды и Арины Сычевой и "Паттерны дизайн-менеджмента: Как компании достичь организационной зрелости и улучшить свои продукты". Помимо этого, в разделе можно будет найти книги о направлениях в сфере IT, криминологии, медицине и бизнесе.

Сориентироваться в ассортименте павильона помогут эксперты из крупных московских магазинов сети "Читай-город".

4 апреля в 14:00 в Гостином Дворе "Читай-город" примет участие в деловой программе с лекцией "Профессии будущего: какая литература готовит нас к освоению новых профессий". В программе: обзор книг, посвященных профессиям будущего, трендам и развитию soft skills.



В специально оборудованной лаунж-зоне павильона "Труд" гости ярмарки смогут в комфортных условиях посмотреть фрагменты цифровых копий классических произведений советского кинематографа, посвященных теме труда. В качестве партнера лекционного пространства павильона выступит Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова.

Среди предоставленных работ – "Энтузиазм: Симфония Донбасса" (реж. Дзига Вертов, 1931), "Шахтеры" (реж. Сергей Юткевич, 1937), "Светлый путь" (реж. Григорий Александров, 1940), "Старое и новое" (реж. Сергей Эйзенштейн, 1929), "Земля" (реж. Александр Довженко, 1930), "Трактористы" (реж. Иван Пырьев, 1939) и другие работы на тему промышленности и сельского хозяйства.



Конкурс книжных проектов "НОВАЯ КНИГА"

Школа дизайна НИУ ВШЭ и международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна проводят конкурс книжных проектов "Новая книга".

Конкурс, призванный объединить инвесторов и создателей книжных проектов, проводится в четырех номинациях:

• "Авторский проект. Структура и сценарий",

• "Музейный проект. Форма и впечатление",

• "Детский проект. Цель и средство",

• "Электронный проект".

В рамках конкурса участники должны были представить оформленные в виде презентации концепты и прототипы многостраничных изданий на уровне проработки принципиального макета или готового оригинала. Среди требований, предъявляемых к презентациям, – полное отображения содержания, композиции, структуры книги и графического решения издания, а также акцент на соответствии использованных композиционных, типографических и конструктивных решений и материалов смыслу и функциональным задачам издания. Подать заявку на участие в конкурсе мог как автор или дизайнер, так и издатель.

Объявление и церемония награждения победителей конкурса "Новая книга" состоится на ярмарке non/fictioNвесна в пятницу, 5 апреля, в Амфитеатре Гостиного Двора.



Конкурс "Художник non/fictio№"

Конкурс призван показать лучшее и самое интересное в уникальном искусстве книги и книжной графики, наиболее актуальное в современном издательском мире, и обратить внимание широкой книжной общественности на имена и работы прекрасных художников, формирующих книжные концепции настоящего времени. Организаторы надеются, что конкурс сможет привлечь внимание не только профессионального, но и музейного сообщества, и поможет сохранить книжную культуру в российских музейных собраниях.

На конкурс принимались как единичные иллюстрации, так и серии иллюстраций (не более 10 листов), созданные и опубликованные в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах и украсившие собой тиражные книги. Участником конкурса мог стать каждый художник, чьи произведения были напечатаны в книгах профессиональных издательств. Иллюстрации могут быть исполнены в любой технике оригинальной графики, в любой технике глубокой или высокой печати, в коллаже, с компьютерной доработкой или без нее, полностью отрисованные в компьютерных программах или частично. Главное, чтобы представленные работы были приняты редакционными советами издательств и вошли в ту или иную иллюстрированную книгу. Иллюстрации для обложек текстовых книг тоже могли быть приняты к рассмотрению и участвовать в конкурсе.

Отбор иллюстраций для лонг-листа Конкурса осуществлялся авторитетным жюри – представителями экспертного сообщества и специалистами музейного дела. Работы, отобранные оргкомитетом конкурса в лонг-лист, будут представлены в рамках специальной экспозиции на ярмарке non/fictioNвесна.

Награждение номинантов конкурса состоится в пятницу, 5 апреля, в Амфитеатре Гостиного Двора. Работы победителей конкурса и его итоги будут опубликованы в отраслевых журналах и на специализированных платформах о книжной графике и иллюстрации.



Выставка "НАШЕ ПРОСТОКВАШИНО"

Выставка иллюстраций "Наше Простоквашино" приурочена к юбилею выхода в свет первой книги из цикла о Простоквашино "Дядя Федор, пес и кот"

Ровно 50 лет назад, в 1974 году, впервые была опубликована сказочная повесть Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" – первая история в легендарном цикле о Простоквашино, который эксклюзивно выпускает издательство "Малыш". Да-да, та самая, откуда пошли в народ цитаты "Я ничей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный", "Я и без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть", "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет" и десятки других.

На книге "Дядя Федор, пес и кот" выросло несколько поколений читателей, она многократно переиздавалась не только на русском языке. Дети знают ее также в виде мультфильмов, постановок и аудиоспектаклей. Герои сказочной повести давно стали родными в каждом доме, где есть дети.

Однако мало кто знает, что с 1974 года Э. Н. Успенский написал 15 сказочных повестей про Простоквашино и его героев. Последняя книга из цикла вышла в 2010 году. На выставке "НАШЕ ПРОСТОКВАШИНО" представлены работы ко всем книгам из цикла самых разных художников, которые иллюстрировали истории про Простоквашино. Это и художники-классики Г. Калиновский и В. Чижиков, и современные художники А. Артюх, А. Шевченко, О. Боголюбова, С. Бордюг и Н. Трепенок, Е. Запесочная, Е. Вульф, Е. Лопатина.



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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЯРМАРКИ



Детская программа "Территория Познания"

Как и много лет подряд, на non/fictioNвесна будет выделено отдельное пространство для представителей детского книгоиздания, где будут располагаться стенды детских издательств и дискуссионные площадки.

Детская программа ярмарки будет проходить на трех площадках – "Территория познания", "Книжки на подушках" и "Мастер-классы". В рамках программы запланировано множество самых разных событий для детей и родителей: презентации ярких детских книжных новинок, встречи с лучшими российскими и зарубежными авторами и книжными иллюстраторами, различные творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты, выставки иллюстраций и т.д. Здесь есть место всему – от обучения в игровой форме для самых маленьких до серьезного и вдумчивого обсуждения актуальных проблем с детьми старшего возраста и подростками.

В ходе детской программы для юных гостей ярмарки состоится театрализованный концерт "Любимые песни из золотой коллекции "Союзмультфильма"" с участием знаменитого поэта-песенника Юрия Энтина, спектакль-квест "Ясон и аргонавты" о путешествии корабля "Арго" в Колхиду за золотым руном, кукольный спектакль "Весельчак", поставленный по мотивам классика армянской литературы Ованеса Туманяна и приуроченный к 155-летию со дня рождения автора. А подросткам будет интересна презентация "Школы Шредингера" – экспериментального сборника рассказов обо всем, чем живут современные подростки, но в декорациях фантастического будущего.

Спикерами детской программы станут и ученые. Так, известный нейробиолог и популяризатор науки Вячеслав Дубынин представит свою новую книгу "Птицы. Биология и физиология", написанную в соавторстве с физиологами и орнитологами, и расскажет об эволюции птиц, их строении и о том, как они приспособились к сегодняшним условиям среды. А доктор физико-математических наук Дмитрий Наумов прочтет лекцию о ключе к тайне происхождения вселенной по мотивам своей книги "Солнечное нейтрино".

"Не только Петсон и Финдус": переводчица и исследовательница детской литературы Ольга Мяэотс и иллюстратор Никита Терешин побеседуют о творчестве классика шведской иллюстрированной литературы для детей Свена Нурдквиста. Издательство "Альпина Дети" по мотивам книги Элины Логачевой "Профессия – архитектор: от города до дверной ручки" организует паблик-ток о том, как профессия архитектора объединяет в себе искусство, технологии и творчество.

"Классный журнал" приглашает юных читателей принять участие в "Литературной одиссее" – фантастическом путешествии современных школьников в дома классиков русской и советской литературы. А детский научно-познавательный журнал "Квантик" проведет игротеку, представляющую собой комплекс головоломок и мастер-классов.

Ряд мероприятий детской программы будет предназначен для родителей. В частности, на презентации книги детского психолога Екатерины Мурашовой "Ребенок в реале" читателей ждет разговор о том, как выстроить диалог и исследовать мир вместе с ребенком. В работе круглого стола по теме "Реклама и маркетинг в произведениях Николая Носова" примут участие представители издательств, рекламных агентств, нейропсихологи и эксперты по развитию мозга ребенка. Тема творчеств Николая Носова продолжится и на круглом столе с художниками-иллюстраторами, посвященном запуску конкурса иллюстраций к произведениям знаменитого детского писателя.

Рядом с детскими площадками гости ярмарки смогут увидеть топ-лист "ОСОБОЕ ДЕТСТВО", представленный Советом по детской книге России. В этой коллекции собраны книги для детей и подростков, в которых герои – люди, животные и иные существа с разными ограничениями по здоровью. Книги об их жизни в семье и социуме, о нашем общем мире – особом и обычном.



Раздел "Комиксы"

Комиксы – один из самых быстрорастущих сегментов книжного рынка в России. Сегодня в стране существует несколько десятков издательств, специализирующихся на этом виде полиграфической продукции, в каждом крупном городе работают специализированные магазины комиксов, а в универсальных книжных теперь есть целые отделы, в которых представлены все направления этого искусства: супергероика, манга, графические романы на серьезные темы и произведения российских авторов.

Раздел "Комиксы" на весенней ярмарке представляют 24 издательства и книготорговых организаций, специализирующихся на выпуске комиксов и графических романов. Этот раздел организуется при партнерской поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи, Агентства креативных индустрий и Института бизнеса и дизайна. Блок комиксов на non/fictioNвесна расположен на условной границе, разделяющей ярмарку на взрослую и детскую зоны.

Куратор раздела "Комиксы" – педагог, комикс-продюсер, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин.



Книжная премия выставки АРХ МОСКВА

С 2022 года международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА учредила новый конкурс, первый в своей истории – "Книжная премия выставки АРХ МОСКВА". В фокусе внимания премии – книги и журналы по архитектуре, дизайну и урбанистике на русском языке.

Конкурс проходит в несколько этапов в девяти номинациях (лучший архитектурный журнал; лучшее переводное издание; лучшее учебное издание; лучшее издание по современной архитектуре; лучшее издание по истории архитектуры; лучшее исследовательское издание по архитектуре; лучшая детская книга об архитектуре; лучшее беллетристическое издание по архитектуре; лучшая статья об архитектуре).

На ярмарке non/fictioNвесна будет представлен лонг-лист конкурса в виде художественной экспозиции, а по результатам голосования экспертов будет сформирован шорт-лист. Лауреаты же будут объявлены на выставке-форуме АРХ МОСКВА в мае 2024 года.



Антикварная книга и букинистика

Этот постоянный раздел non/fictio№ является преемником Книжной Антикварной ярмарки, которая впервые состоялась еще в 2005 году. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. На non/fictio№ одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.



Vinyl Club – ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров

В этом году Гостиный Двор вновь встретит не только поклонников качественной литературы, но и любителей музыки, собирающих редкие музыкальные документы эпохи, многие из которых являются уникальными. Коллекционирование и обмен виниловыми носителями по праву можно считать одной из форм культурной коммуникации. Формат объединения литературной и музыкальной составляющей в рамках единого мероприятия за многие годы оказался крайне востребованным у внушительного количества посетителей. Уникальные и редкие издания, представленные малыми и независимыми книжными издательствами, с одной стороны, и коллекционерами винила – с другой, в итоге прекрасно дополняют друг друга на полках меломанов и любителей литературы.

Помимо собственно винила, на ярмарке также будут представлены коллекционные издания на CD, DVD, книги, винтажная и современная аппаратура, аксессуары и другая тематическая атрибутика.



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Благотворительная акция по сбору книг

Международная ассоциация благотворительных фондов "МАМА" продолжает международную гуманитарную акцию помощи Донбассу, в которой участвуют многие благотворительные фонды регионов России и стран СНГ.

С 4 по 7 апреля 2024 года международная ассоциация благотворительных фондов "МАМА" совместно с оргкомитетом ярмарки non/fictioNвесна организует в Гостином Дворе акцию по сбору книг для библиотек и учебных заведений региона.

Для сдачи книг в помощь Донбассу нужно обратиться на информационную стойку организаторов в Атриуме Гостиного Двора, при входе на основную экспозицию.



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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

Билеты на ярмарку non/fictioNвесна продаются ОНЛАЙН НА САЙТЕ ЯРМАРКИ. К услугам посетителей:

• БИЛЕТ Х4 - на четыре прохода на ярмарку. Его можно использовать либо как абонемент для одного посетителя, планирующего посещать non/fictioNвесна ежедневно, либо как оптимальный вариант для похода на ярмарку всей семьей или дружеской компанией численностью до четырех человек;

• ОБЫЧНЫЙ БИЛЕТ на один проход на ярмарку;

ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ можно будет приобрести непосредственно в Гостином Дворе в специально выделенной для этого кассе.



На ярмарке будет работать курьерская служба "ММС", организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю (по всей Москве и по Московской области в радиусе до 30 км). Для заказа услуг курьерской службы "ММС" нужно будет обратиться на информационную стойку в Атриуме Гостиного Двора.



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Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна

Комплекс "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4), 4 – 7 апреля 2024 года

https://moscowbookfair.ru/



Аккредитация СМИ – на сайте ярмарки



Часы работы ярмарки:

4 апреля (чт): 11.00 – 21.00

5 апреля (пт): 11.00 – 21.00

6 апреля (сб): 11.00 – 21.00

7 апреля (вс): 11.00 – 20.00



Организатор:

ООО "ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300, тел.: +7 (495) 369-47-00

nf@expopark.ru

https://moscowbookfair.ru/



Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел.: +7 (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru Источник - ЦентрАзия

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