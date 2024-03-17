Иммануил Кант о мусульманских народах, - П.Густерин

00:27 31.03.2024 П.В. Густерин

Иммануил Кант о мусульманских народах



Известно, что один из крупнейших немецких ученых и философов XVIII - XIX вв. Иммануил Кант, как и многие мыслители того времени, не имел узкой научной специализации, а был полиматом, то есть ученым-энциклопедистом. Он брался судить обо всем, неся скорее дух науки, чем собственно знание. Поэтому самыми глубокими его сочинениями являются трактаты "Критика чистого разума" и "Критика практического разума", а также "Критика способности суждения".



В своей работе "Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного" ("Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen"), написанной в 1764 г., Кант взялся судить и о мусульманских народах, а именно об арабах и персах. Так, в главе "О национальных характерах, поскольку они основываются на разном чувстве возвышенного и прекрасного" Кант говорит:



"…Самый благородный человек на Востоке - это араб, хотя присущее ему чувство приобретает черты причудливого. Он гостеприимен, великодушен и правдив, но его беседы и рассказы и вообще его чувства всегда смешаны с чем-то необычным. Его разгоряченное воображение рисует ему вещи в неестественном и искаженном свете, и даже распространение его религии было великим приключением.



Если арабы представляют собой как бы испанцев Востока, то персы - это французы Азии. Они хорошие поэты, вежливы и обладают довольно тонким вкусом. Они не слишком строгие последователи ислама и соответственно своему нраву, склонному к веселью, позволяют себе довольно свободное истолкование Корана" (Кант И. Сочинения в 6-ти тт. T. 2. М.: "Мысль", 1964, с. 178).



Довольно смелые утверждения великого ученого, который был знаком с арабами и персами по книгам, а также по рассказам своего друга-сверстника гебраиста Георга Кипке. Источник - ЦентрАзия

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