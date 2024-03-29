Скончался казахстанский писатель Сабит Досанов

15:03 31.03.2024

Сабит Аймуханович Досанов - казахский писатель и драматург. Заслуженный деятель Казахстана (1999), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2012).



Родился в 12 января 1940 года в ауле Байгабыл совхоза "40 лет Казахстана" Амангельдинского района Костанайской области.



Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова.



Трудовую деятельность начал с республиканских газет и журналов.



С 1985 по 1989 год - директор казахского отделения Фонда литературы СССР.



С 1991 по 1995 год - генеральный директор Республиканского центра народного творчества и культурного обслуживания.



С 1996 по 1997 год - главный редактор издательства "Кайнар".