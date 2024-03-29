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|Скончался казахстанский писатель Сабит Досанов
15:03 31.03.2024
Сабит Аймуханович Досанов - казахский писатель и драматург. Заслуженный деятель Казахстана (1999), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2012).
Родился в 12 января 1940 года в ауле Байгабыл совхоза "40 лет Казахстана" Амангельдинского района Костанайской области.
Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова.
Трудовую деятельность начал с республиканских газет и журналов.
С 1985 по 1989 год - директор казахского отделения Фонда литературы СССР.
С 1991 по 1995 год - генеральный директор Республиканского центра народного творчества и культурного обслуживания.
С 1996 по 1997 год - главный редактор издательства "Кайнар".