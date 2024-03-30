Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты Казахстана

07:25 01.04.2024 Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Акорды.



"Указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится в сообщении.



Наталья Годунова родилась 24 мая 1972 года в Уральске.



Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист", Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.



Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в "Агропромбанке "Орал".



В 1997-2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим отделом аппарата акима Западно-Казахстанской области, директором Департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.



С 2005 по 2006 год – советник-экономист Торгового представительства Республики Казахстан в России.



В 2006-2009 годах занимала должность советника акима Мангистауской области.



С 2009 по 2011 год – консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в России.



В 2012-2013 годах являлась советником заместителя премьер-министра Казахстана.



С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.



В 2015-2017 годах – секретарь партии "Нұр Отан", член Бюро Политсовета партии "Нұр Отан".



С декабря 2017 года – член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.



С февраля 2018 года – председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.



Указом президента Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №9 назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.



Награждена Почетной грамотой Республики Казахстан (2008 г.), орденами "Құрмет" (2016 г.), "Парасат" (2021 г.) и юбилейными медалями.



Анастасия Московчук См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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