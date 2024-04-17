Об этимологии названия "Талибан", - П.Густерин

15:14 02.04.2024 П.В. Густерин



Об этимологии названия "Талибан"



"тАлиб" в арабском языке - причастие "просящий", "требующий". Оно употребляется как существительное (субстантивированное причастие) "студент", то есть "просящий [знания]".



"тАлиб" в языке пушту - арабизм, то есть заимствование из арабского.



"талибАн" на арабском значит "два студента", а на пушту - "студенты" (политическое движение, признанное в РФ террористической организацией, создали пуштуны).



Окончание "-ан" в пушту означает множественное число, а не двойственное, как в арабском. Источник - ЦентрАзия

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