Умер первый глава Сената Парламента Казахстана Омирбек Байгельди

07:54 03.04.2024

Пресс-служба Сената Парламента Казахстана сообщает, со ссылкой на родственников, о кончине одного из зачинателей Казахстанского парламентаризма



БАЙГЕЛЬДИ Омирбек



[15.04.1939 - 03.04.2024]

Род. в с. Кзыл-Октябрь Джамбулского р-на Джамбулской обл.



Оконч. Алма-Атинский зооветеринарный институт (1962 г.), АОН при ЦК КПСС (1982 г.), ученый-зоотехник, доктор экономических наук, член-корреспондент ИА РК (1992 г.), академик КазАСХН (1998 г.).



Тpудовую деятельность начал в 1955 г. колхозником; после окончания института работал инспектором, главным зоотехником, начальником ПЭО, зам. начальника Свердловского РСХУ (1962-66 гг.); зам. начальника Джамбулского РСХУ (1966-70 гг.); главный госинспектор по заготовкам и закупкам сельхозпpодуктов, зам. председателя Джамбулского райисполкома – начальник РСХУ (1970-74 гг.); первый зам. начальника Джамбулского облсельхозупpавления (1974-75 гг.); зав. отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Джамбулского обкома партии (1975-84 гг.); первый секретарь Куpдайского райкома партии, председатель райсовета (1984-90 гг.); председатель Джамбулского облисполкома (1990 г.); первый секретарь Джамбулского обкома партии (1990-91); председатель Джамбулского облсовета (1990-92); глава Жамбылской обл. администрации (1992-95); советник Президента РК (1995); с дек. 1995 г. – депутат Сената Парламента РК от Жамбылской обл., с 30 янв. 1996 г. по 1 дек. 1999 г. – председатель Сената Парламента РК, с 1 дек. 1999 г. – зам. председателя Сената.

Депутат Веpховного Совета РК 12-го созыва.



С 2007 - вновь Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жамбылской области. Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Член группы сотрудничества с Сеймом Литовской Республики.



Hагражден орденами "Отан" (1999 г.), "Курмет" (1995 г.), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Содружество" (2001 г., МПА СНГ), медалью.



Женат, 3 сыновей.