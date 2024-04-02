В Турции восстали курды города Ван

11:40 03.04.2024

В нескольких турецких городах произошли протесты со стрельбой и поджогом покрышек на улицах.



Массовые демонстрации начались минимум в шести крупных городах после решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. Сообщается, что ранее он одержал победу, но мандат предоставили кандидату от партии Эрдогана. На фоне напряженности местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля. Также в соцсетях и СМИ, близких к Рабочей партии Курдистана, призывают жителей выходить на улицы.



