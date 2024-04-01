Скончался казахстанский журналист и 1-й глава ТРК "Мир" Гадильбек Шалахметов

12:37 04.04.2024

Казахстанские СМИ сообщают о кончине известного журналиста, общественного и государственного деятеля Гадильбека Шалахметова



ШАЛАХМЕТОВ Гадильбек Минажевич

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[09.06.1943 - 04.04.2024]

Родился на острове Чистая Банка Камызяковского района Астраханской области. Казах.



Окончил Казахский политехнический институт, инженер-металлург, Высшие сценарные курсы Госкино СССР, кинодраматург.



Трудовой путь начинал с рабочего-металлурга. А учебу в Казахском политехническом институте совмещал с работой комментатором на национальном телевидении. Прошел путь от комментатора до главного редактора программ Казахского телевидения.

работал старшим редактором творческого объединения "Ровесники", комментатором-обозревателем дирекции программ Казахского телевидения, в студии "Казахтелефильм" членом сценарно-редакционной коллегии. В 1982-1983 гг. был главным редактором Госкино Казахской ССР.

С 1986 -1991 г. Председатель Гостелерадио Казахской ССР.

С 1991 года член двусторонней США – СНГ Комиссии по политике телевидения (Картер-центр при Университете Эмори, Атланта, Джорджия).

В 1991-93 - работал в Аппарате президента Казахской ССР заведующим отделом по связи с прессой и изучению общественного мнения Канцелярии президента Казахской ССР, пресс-секретарем президента Казахской ССР; первым заместителем министра печати и массовой информации Казахской ССР – председателем Казахской государственной телерадиовещательной компании, руководителем Службы пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

В 1993 году избран заместителем Председателя Международной Федерации журналистских союзов (г.Москва).

В 1996 году избран академиком Всемирного Клуба народов планеты.

В 2001 году избран академиком Российской Академии естественных наук (РАЕН).



1-й президент Межгосударственной ТРК "Мир" (1993-2000).



С 2000 года являлся внештатным советником премьер-министра Казахстана.



советником президента АО "Самрук". С августа 2009 года был заведующим кафедры телерадио и связи с общественностью Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.



Президент АО НК "Казахское информационное агентство (Казинформ)".



Депутат Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва.

Депутат Мажилиса Парламента РК 3 созыва (?-2007)

Член Парламентской фракции РПП "Отан".

Член депутатской группы Парламента Республики Казахстан "Енбек".

Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.



Вдовец. Дочери – Салтанат и Асель, внуки Алана и Марк.



Автор книги "Мир приносит счастье", Москва, 2000г. Основатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир",



Лауреат Премии Ленинского комсомола за сценарий телефильма "Испытание" в 1978 году. Фильм в том же году награжден премией Международного фестиваля кинодокументалистики в г.Лейпциге.



Лауреат премии Союза журналистов СССР за оригинальную творческую разработку цикла телепередач "Операция Ритм" о Павлодарско-Экибастузском территориально-производственном комплексе в 1982 году. Академик Казахстанской национальной академии естественных наук.