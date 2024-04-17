Что написано на эмблеме иранской "Организации исламской пропаганды", - П.Густерин

20:30 12.04.2024

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме иранской "Организации исламской пропаганды"



Известно, что в Иране функционирует "Организация исламской пропаганды". Что написано на ее эмблеме?



По периметру размещена орнаментальная каллиграфическая надпись на арабском языке: "Нет божества, кроме Аллаха".



Внизу – название на фарси: "Организация исламской пропаганды".



В центре – число: "1360". Это год основания организации – 1360-й солнечной хиджры, т.е. 1982 г. по Григорианскому календарю.