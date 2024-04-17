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|Что написано на эмблеме иранской "Организации исламской пропаганды", - П.Густерин
20:30 12.04.2024
П.В. Густерин
Что написано на эмблеме иранской "Организации исламской пропаганды"
Известно, что в Иране функционирует "Организация исламской пропаганды". Что написано на ее эмблеме?
По периметру размещена орнаментальная каллиграфическая надпись на арабском языке: "Нет божества, кроме Аллаха".
Внизу – название на фарси: "Организация исламской пропаганды".
В центре – число: "1360". Это год основания организации – 1360-й солнечной хиджры, т.е. 1982 г. по Григорианскому календарю.