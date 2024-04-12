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В Иордании погибли 3 человека. Король Абдалла II защищает Израиль с неба
12:08 14.04.2024

"Израиль свое получил, Иордания может стать следующей" - в Тегеране предупредили

Правительство Иордании было признано первой арабской страной, которая непосредственно защищает Израиль с неба.



В результате десятки осколков от баллистических ракет и БПЛА упали на города королевства, в частности столицу Амман. По иорданских СМИ, погибли три человека;

Осколки иранской ракеты, сбитой ПВО над иорданским Амманом, упали на город. Публикуются все новые кадры сбитых иранских боеприпасов на улицах Иордании



Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи "региональных прокси", сообщает Ридовка.

Самое важное об атаке КСИР на израильскую территорию:

- Первые воздушные объекты достигли Израиля около 2.00 мск. Взрывы были слышны в Иерусалиме и еще нескольких городах. Ynet со ссылкой на ЦАХАЛ сообщают, что якобы удалось перехватить 99% запущенных снарядов. Зафиксирована серия прилетов в районе Негев на израильской военной базе "Рамон". По данным израильской армии, ей был нанесен "незначительный ущерб". IRNA передает, что КСИР заявил об "успешном уничтожении" важных военных целей;

- Несмотря на оценку США в 500 целей, Иран выпустил около 200 ракет и беспилотников тремя сериями, заявил представитель ЦАХАЛ Times of Israel. Среди них были десятки ракет класса "земля - земля", большинство, по данным Израиля, перехвачены за пределами страны. Часть целей уничтожили американские и британские истребители;

- Ирак отказался перехватывать воздушные цели в воздушном пространстве. Также ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы поддержали атаку Ирана и выпустили десятки ракет и БПЛА по Израилю. В ответ ЦАХАЛ нанесла ответные удары по объектам группировки в Ливане;

- Иордания выступила против Ирана и предоставила воздушное пространство израильским и американским ВВС. В результате десятки осколков от баллистических ракет и БПЛА упали на города королевства, в частности столицу Амман. По иорданских СМИ, погибли три человека;

- Высший руководитель Ирана Хаменеи после начала атаки заявил, что "злонамеренный сионистский режим будет наказан". Делегация Тегерана в ООН назвала атаку самообороной в соответствии с Уставом ООН. Также она заявила, что если Тель-Авив совершит еще одну ошибку, ответ будет более суровым. 12-й телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что Израиль даст "беспрецедентный ответ" на нападение Ирана;

- Атаку КСИР осудили Франция и Великобритания. Генсек ООН Гутерриш заявил, что мир не может "позволить себе еще одну войну". Шольц заявил, что Германия "твердо стоит на стороне Израиля" и обвинил Тегеран в безответственности. Боррель от имени ЕС назвал атаку "беспрецедентной эскалацией".

Источник - ЦентрАзия
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