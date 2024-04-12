В Иордании погибли 3 человека. Король Абдалла II защищает Израиль с неба

12:08 14.04.2024

"Израиль свое получил, Иордания может стать следующей" - в Тегеране предупредили



Правительство Иордании было признано первой арабской страной, которая непосредственно защищает Израиль с неба.



