ГКНБ Киргизии задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов

16:46 14.04.2024

Задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.



По данным источников, его задержал ГКНБ. Причины пока не сообщаются.



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САЗЫКУЛОВ Максатбек Шекербекович

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[05.05.1977 - ..]

кыргыз



окончил Кыргызский национальный университет Ж.Баласагына (1994-99); - Кыргызский национальный университет Ж.Баласагына, факультет "ЦМАНОП", аспирантура (2000-2003); Международный университет Японии (Япония, префектура Ниигата), магистратура госуправления (2012-14); Академию государственного управления при президенте Кыргызской Республики, аспирантура, юриспруденция (2017-21). Соискатель ученой степени кандидата экономических наук (на 2021).



В 1994-1996 - Юрист-консультант в Опытном семеноводческом хозяйстве;

В 2003-2004 - Главный специалист в Министерстве финансов;

В 2003-2006 - Преподаватель в КНУ имени Ж.Баласагына;

В 2005-2008 - Главный специалист, заведующий отделом в Агентстве по делам госслужбы;

В 2008 - Эксперт в Аппарате правительства;

В 2008-2010 - Инспектор по организационной работе в Аппарате правительства;

В 2010 - Инспектор по организационной работе в Администрации президента;

В 2010-2011 - Инспектор по организационной работе в Аппарате правительства;

В 2011-2015 - Заместитель заведующего отделом в Аппарате президента;

В 2015-2021 - Руководитель административной службы, руководитель Департамента организационного развития в Кыргызско-Российском фонде развития;

вице-мэр Бишкека по вопросам экономики и финансов (с 15.06.2021-3.09.2021



с 3.09.2021 - 1-й вице-мэр г. Бишкек



Одновременно, в 2003-2007 - КНУ им.Ж.Баласагына преподаватель юридический факультета, факультета госуправления и местного самоуправления;

с 2008-по настоящее время - Академия госуправления при президенте Кыргызской Республики - старший преподаватель.



14.04.2024 задержан ГКНБ КР



Классный чин:

Советник государственной службы II класса.



"Отличник государственной службы Кыргызской Республики".