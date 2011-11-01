Бишкек. Скончался начальник управления госохраны генерал КирКНБ Сабаев

20:59 14.04.2024

САБАЕВ Замир Шекенович

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[10.05.1969 - 12.04.2024]

Род. в с. Ак-Терек Джеты-Огузский район Иссык-Кульская область



С 3 янв. 2011 - ? - заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности - начальник 9-го Главного управления ГКНБ

(выполняющего сейчас функции бывшей Службы госохраны).



С 23 января 2013 года - май 2015 - заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - начальник 9-й Службы ГКНБ КР.



генерал-майор (11.2011)