 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 15.04.2024
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Воскресенье, 14.04.2024
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Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:36 15.04.2024

Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах

На лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе напал глава оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Источник - ЦентрАзия
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