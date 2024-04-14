Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах

17:36 15.04.2024

Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах



На лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе напал глава оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.



