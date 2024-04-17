Токаев послал 4-х новых послов: Туматова - в Оман..и пр

09:57 18.04.2024

Президент К.Токаев 18/04 подписал указы о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе



- Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;



- Мухаметалиулы Нажмедин назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Султанате Оман;



- Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;



- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.



Кроме того, указом главы государства Арын Берик Сакбайулы освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.