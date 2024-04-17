Что вошло в состав России в 1654 году, - П.В. Густерин

10:32 18.04.2024

П.В. Густерин



Что вошло в состав России в 1654 году



Иллюстрация: карта Гетманщины на украинском языке.



Советская историография внесла свою лепту в складывание мифа об украинской государственности в досоветское время.



Якобы в 1654 г. с Русским государством воссоединилась Украина.



Как можно говорить о воссоединении Украины с Россией или о вхождении Украины в состав России в 1654 г., если никакого государства "Украина" тогда не существовало?



В "Челобитной гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу", известной как "Статьи Богдана Хмельницкого", от 14 марта 1654 г. даже слова такого нет – "Украина". И даже слово "Малороссия" отсутствует. В титуловании же царя говорится: "всея Великия и Малыя России Самодержец".



В 1654 г. в состав России вошла Гетманщина с центром в Чигирине, то есть территория, контролируемая гетманом Войска Запорожского, восставшего в 1648 г. против Речи Посполитой.



Для объективности привожу современную карту Гетманщины на украинском языке, на которой и в легенде которой также нет слова "Україна".



Здесь показана максимальная площадь Гетманщины, включавшей по Зборовскому договору между Запорожской Сечью и Речью Посполитой, заключенному в 1649 г., Киевское, Черниговское и Брацлавское воеводства. По Белоцерковскому договору, заключенному в 1651 г., территория Гетманщины совпадала с территорией только лишь Киевского воеводства.



Примечательно, что нынешние областные центры Украины, города Сумы и Харьков, расположены к востоку от Гетманщины, то есть на территории России.



Поражения запорожцев от польско-литовского войска, которые они потерпели, несмотря на поддержку крымских татар, которыми правил хан Ислам III Герай, а также обоюдные нарушения названных договоров Речью Посполитой и казаками, показавшие непримиримость сторон, и привели к письменным заверениям Богдана Хмельницкого от имени всех запорожских казаков: "служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки".



Подробнее см.:



1. Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще // Чтения в Московском обществе истории и древностей российских. 1847, № 5, 6, 7, 8, 9.

2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1878. Т. 10, № 8: XI, с. 445–452; XXI, с. 489–502.

3. Шафранов П. А. О статьях Богдана Хмельницкого (1654 г.) // Киевская Старина. 1889, № 11.