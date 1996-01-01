Действующего министра Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана

08:44 23.04.2024

Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана. Решением очередного Съезда союза, который прошел 22 апреля.



Иманалиев опередил 3 соперников и посредством голосования в два тура одержал победу.



ИМАНАЛИЕВ Каныбек Капашович

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[11.05.1969 - ..]

Родился в с. Каинды Кеминского района Чуйской обл. Кыргыз. Отец - сельский учитель.



Окончил с отличием отделением журналистики филфака КирГУ (1993), с отличием отделение политологии Российской академии государственной службы при Президенте РФ (1998). Кандидат политических наук (Москва, 2002). Доктор полит. наук (Дипакадемия МИД РФ, 2010)



В 1987-1989 годах К. Иманалиев проходил воинскую службу в рядах Вооруженных сил СССР в ракетных войсках стратегического назначения.

В 1993 году К. Иманалиев с отличием окончил отделение журналистики филологического факультета Кыргызского государственного университета. Обучаясь в вузе, он начал публиковаться в газете "Асаба".

В 1992-94 - штатный корреспондент независимой газеты "Асаба",

В 1994-96 - референт пресс-службы Президента Кыргызской Республики.

С 01.1996- руководитель президентской пресс-службы,

В июле 1996-2000 - пресс-секретарь Президента Кыргызской Республики.

В 2000-2005 – депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Он был членом Комитета по международным и межпарламентским связям и представителем Собрания народных представителей Жогорку Кенеша в парламентской ассамблее ОБСЕ.

С 12.1999 - председатель Совета директоров АО "Учкун", ведущего издательско-полиграфического предприятия страны.

В 02.2005-10.2007 - депутат Жогорку Кенеша, избран по Аламудунскому избирательному округу № 62; одержал уверенную победу уже в первом туре, опередив ближайшего соперника на 40 процентов голосов. Член депутатской группы "Жибек жолу".



Член оппозиционного движения "За реформы".



С 1993 - член Союза журналистов КР;



C 14 нояб. 2007 - №2 в списке Демократической партии "Туран" на выборах в Жогорку Кенеш.



С 8 апр. 2010 - указом Временного правительства назнчен руководителем похоронной комиссии жертв "революции".



С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№22 списка). 15.04.2011 в составе группы 10 депутатов-арнамысовцев объявил о поддержке правящей коалиции фракций "Единство и развитие", но не выходя из оппозиционной фракции "Ар-Намыс". С 8.11.2012 - пред. Комитета по международным делам ЖК.



В 10.2015 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии Ата Мекен. С 12.11.2015 - зам. пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК



В 11.2020 подал документы в ЦИК как самовыдвиженец кандидат в президенты КР на выборах 10.01.2021.

На президентских выборах 10.01.2021 занял 15-е место, набрав 0,18% голосов.



28.11.2021 баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по Аламединскому округу №25 - занял 3 место из 8 кандидатов, набрал 9.72% голосов.



с 25.02.2023 - 7.09.2023 - и.о. Министра, с 6 марта 2023 - Министр образования и науки КР



председатель Союза писателей Кыргызстана (с 22 апр. 2024-



Имя Каныбека Иманалиева фигурировало в уголовном деле, связанным с типографией "Эркин-Тоо".



В декабре 2003 года Межпарламентская ассамблея СНГ наградила К. Иманалиева Золотой медалью "Древо дружбы" за вклад в формирование информационного пространства стран Содружества.



Автор: книг "Кыргызстан. Слово о Родине", "Кыргызы" (2018), повестей "Жоогазын ыры" ("Тюльпаны пустыни") и "Алтынколдун аккуусу", сборника стихов "Арзуу ыры", составитель 10-томного издания "Кыргыздар".



Женат. Четверо детей.