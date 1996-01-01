 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.04.2024
08:44  Действующего министра Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана
07:57  "Кейсы абсолютно абсурдные" - правозащитники о делах против журналистов в Казахстане
06:41  Украина: сто лет одиночества, - Ростислав Ищенко
06:37  "Самостийная" Украина и "психические остатки", - Александр Елисеев
06:22  Немецкий президент Шольц назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии
06:12  Китайские ученые заявили о разработке системы отслеживания стелс-истребителей
05:24  Противоречивый и запутанный характер политики США в отношении КНР будет усиливаться , - В.Пироженко

05:16  Фейк? Экс-главком ВСУ Залужный посажен под домашний арест
05:11  Киргизия уверена, что нашла выход из энергетического кризиса, - В.Панфилова
01:37  Кражей российских активов США подорвут мировой финансовой порядок, - Global Times
00:41  На западе Казахстана задержали похитителей противопаводковых укреплений
00:35  На Украине уничтожен американский заукраинский фрик "Nasty"
00:30  Более 10 российских регионов ввели запреты на работу мигрантов
00:16  Москва заманивает товарища Си в Казань
00:13  The Telegraph: Грубые, дешевые и смертоносные: российские планирующие бомбы убьют Украину
00:06  Освобождена Новомихайловка. РосАрмия заходит в тыл Угледарскому укрепу укров
Понедельник, 22.04.2024
21:10  Токаев обещает окончательно запретить охоту на сайгаков
21:09  Кыргызстанский борец Роман Ким лишился лицензии на Олимпиаду в Париже из-за пощечины сопернику (видео)
20:59  Зачем Шымкенту АЭС? "РосАтому" хочется поглубже закопать деньги рос-бюджета
19:36  Песков переводит Путина: он "не предлагал мирную инициативу по Украине"
17:23  Депутата КырПарламента Коргонбай уулу заставили сдать мандат. За склоку с полусумасшедшим главой Кырминздрава
16:38  ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Групп Имамидина Ташова. За попытку свержения действующей кыр-власти
14:35  В Казахстане приступили к ликвидации "искусственных цепочек в энергоснабжении"
14:27  В Туркменистане хотят сохранить семьи от разводов, законодательно усложнив процедуру
13:37  Мирзиеев ждет в Ташкенте лорда Кэмерона. "Более тесно крепить сотрудничество"
13:35  Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря (история)
10:55  Запад встревожился "джаггернаутом" Нарендры Моди: в Индии начались судьбоносные выборы, - А.Яшлавский
10:33  Война на Ближнем Востоке получила новый импульс: возобновлены удары по американским оккупантам, - МК
10:20  На выборах в Раю (Мальдивы) побеждают упоротые прокитайские маоисты
08:48  Биполярное устройство: расколет ли мир противостояние БРИКС и "Большой семерки", - Дм.Алексеев
08:47  Яков Кедми считает, что "Иран считает Израиль исчадьем ада, которое должно исчезнуть"
08:17  Newsweek: Общество психопатов. Америка в упадке
08:10  Израиль обречен. Несмотря на все последние победы.., - Илан Паппе
07:45  Катастрофа высшего образования на Западе, - М.Медоваров
07:10  Серые схемы "по языку" для мигрантов - целая индустрия, - А.Ординян
06:48  Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан? - А.Белов
06:04  Геометрия истории. Не зависнуть в ПрошлоБудущем, - Александр Проханов
05:58  Разразится ли военная гроза над Днестром? - Андрей Сафонов
05:54  Китай и Европа – осторожное сближение, - Александр Лукин
00:55  Политика США в ЦентрАзии: чем оборачиваются визиты слонов и ослов в посудную лавку, - Рената Алимова
00:50  США, Япония, Южная Корея: альянс "торговцев смертью", - С.Кожемякин
00:21  Нужны ли России такие "братья"? - Валерий Мацевич
00:19  В ЦентрАзии появился запрос на новое региональное объединение, - В.Панфилова
00:18  Авианосцы США могут нанести удар по Китаю, - Вл.Скоркин
00:05  Топ опасных мест для путешествий в Таджикистане
Воскресенье, 21.04.2024
22:47  Казахстанка Рыбакина выиграла теннисный турнир WTA Porsche в Штутгарте
18:15  За казахскими миллиардерами закрепили участки в зоне затопления...
17:30  Беглый олигарх Шор создал оппозиционный блок Молдавии "Победа-Виктория"
14:11  Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
13:48  Шымкент, XXI век - познакомились в интернете и... украл невесту
13:45  Карабатанский проект. РК, РФ и КНР договорились вместе построить полиэтиленовый завод
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Действующего министра Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана
08:44 23.04.2024

Каныбека Иманалиева избрали председателем Союза писателей Кыргызстана. Решением очередного Съезда союза, который прошел 22 апреля.

Иманалиев опередил 3 соперников и посредством голосования в два тура одержал победу.

ИМАНАЛИЕВ Каныбек Капашович
/ /
[11.05.1969 - ..]
Родился в с. Каинды Кеминского района Чуйской обл. Кыргыз. Отец - сельский учитель.

Окончил с отличием отделением журналистики филфака КирГУ (1993), с отличием отделение политологии Российской академии государственной службы при Президенте РФ (1998). Кандидат политических наук (Москва, 2002). Доктор полит. наук (Дипакадемия МИД РФ, 2010)

В 1987-1989 годах К. Иманалиев проходил воинскую службу в рядах Вооруженных сил СССР в ракетных войсках стратегического назначения.
В 1993 году К. Иманалиев с отличием окончил отделение журналистики филологического факультета Кыргызского государственного университета. Обучаясь в вузе, он начал публиковаться в газете "Асаба".
В 1992-94 - штатный корреспондент независимой газеты "Асаба",
В 1994-96 - референт пресс-службы Президента Кыргызской Республики.
С 01.1996- руководитель президентской пресс-службы,
В июле 1996-2000 - пресс-секретарь Президента Кыргызской Республики.
В 2000-2005 – депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Он был членом Комитета по международным и межпарламентским связям и представителем Собрания народных представителей Жогорку Кенеша в парламентской ассамблее ОБСЕ.
С 12.1999 - председатель Совета директоров АО "Учкун", ведущего издательско-полиграфического предприятия страны.
В 02.2005-10.2007 - депутат Жогорку Кенеша, избран по Аламудунскому избирательному округу № 62; одержал уверенную победу уже в первом туре, опередив ближайшего соперника на 40 процентов голосов. Член депутатской группы "Жибек жолу".

Член оппозиционного движения "За реформы".

С 1993 - член Союза журналистов КР;

C 14 нояб. 2007 - №2 в списке Демократической партии "Туран" на выборах в Жогорку Кенеш.

С 8 апр. 2010 - указом Временного правительства назнчен руководителем похоронной комиссии жертв "революции".

С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№22 списка). 15.04.2011 в составе группы 10 депутатов-арнамысовцев объявил о поддержке правящей коалиции фракций "Единство и развитие", но не выходя из оппозиционной фракции "Ар-Намыс". С 8.11.2012 - пред. Комитета по международным делам ЖК.

В 10.2015 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии Ата Мекен. С 12.11.2015 - зам. пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК

В 11.2020 подал документы в ЦИК как самовыдвиженец кандидат в президенты КР на выборах 10.01.2021.
На президентских выборах 10.01.2021 занял 15-е место, набрав 0,18% голосов.

28.11.2021 баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по Аламединскому округу №25 - занял 3 место из 8 кандидатов, набрал 9.72% голосов.

с 25.02.2023 - 7.09.2023 - и.о. Министра, с 6 марта 2023 - Министр образования и науки КР

председатель Союза писателей Кыргызстана (с 22 апр. 2024-

Имя Каныбека Иманалиева фигурировало в уголовном деле, связанным с типографией "Эркин-Тоо".

В декабре 2003 года Межпарламентская ассамблея СНГ наградила К. Иманалиева Золотой медалью "Древо дружбы" за вклад в формирование информационного пространства стран Содружества.

Автор: книг "Кыргызстан. Слово о Родине", "Кыргызы" (2018), повестей "Жоогазын ыры" ("Тюльпаны пустыни") и "Алтынколдун аккуусу", сборника стихов "Арзуу ыры", составитель 10-томного издания "Кыргыздар".

Женат. Четверо детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713851040


Новости Казахстана
- Ряд международных соглашений рассмотрят сенаторы на заседании Палаты
- Мажилис одобрил законопроект по борьбе с лудоманией в первом чтении
- О правящей элите и бюрократии
- Снижение цен на социально значимые продукты отмечается вторую неделю подряд в РК
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по противопаводковым мерам в ЗКО
- О традициях
- Кадровые перестановки
- Два техрегламента ЕАЭС усовершенствованы по инициативе Казахстана
- Казахстан принял участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
- Непродуктивные посредники исключаются из цепочки электроснабжения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  