К характеристике Дмитрия Кантемира как ученого, - П.В.Густерин

15:02 01.07.2024

П.В. Густерин



К характеристике Дмитрия Кантемира как ученого



Отрывок из кн.: История жизни и труды молдавского господаря и российского князя Дмитрия Кантемира. М.: Аграф, 2024, с. 71–74.



Дмитрий Кантемир являет собой характерный для его времени пример энциклопедиста-полимата, объявшего множество сфер интеллектуальной деятельности: богословие, география, история, картография, литература, логика, музыка, педагогика, политология, религиоведение, философия, эстетика, этика, языкознание и пр.



В России Кантемир написал свои наиболее значимые труды. Вряд ли можно согласиться с утверждением В.И. Цвиркуна, что в России Кантемир создавал свои труды "по заказу российского монарха". [1] Этому способствовали российские условия, поскольку политическая атмосфера была в России более благоприятной, чем в Молдавии и Константинополе, где он вырос и сформировался. Пребывание в России имело огромное значение для духовной эволюции выдающегося мыслителя. [2]



Во всех областях знаний он стремился дойти до основы, познать истину. Кантемира как ученого характеризуют его собственные слова: "Душа не может обрести покоя, пока не познает истину, несмотря на расстояния и трудности, какие надо преодолеть" [3].



Академик Крачковский [4] так оценивает уровень Кантемира как востоковеда: "Свои знания ислама и восточных языков Кантемир вынес из Молдавии и Турции. Они были несравненно выше тех, что обнаруживали в хронографах и полемических трактатах византийцы" [5].



В сочинении Бантыш-Каменского содержится более подробный перечень трудов Д.К. Кантемира с более подробными комментариями, чем в "Описании Молдавии" 1789 года издания: "Сочиненія Кантемира слѣдующія: 1) Исторія о возвышеніи и упадкѣ Оттоманской Имперіи, на Латинскомъ языкѣ, переведенная на Англійскій, Италіанскій и Французскій. 2) Система Мухаметанскаго закона, напечатанная въ С. Петербургѣ 1722 года и посвященная Петру Великому. Подлинникъ на Латинскомъ языкѣ, писанный Княземъ Димитріемъ, подаренъ моимъ родителемъ Московскому Архиву Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 3) Свѣтъ и душа, содержащая разныя нравоученія, напечатана въ Молдавіи на Греческомъ и Молдавскомъ языкахъ. 4) Хроникъ Романо-Молдо-Влахскій, или древняя и новая Исторіи Дакіи, на Молдавскомъ языкѣ съ Латинскимъ предисловіемъ. Подлинная рукопись подарена моимъ родителемъ Московскому Архиву Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 5) Нынѣшнее состояніе Молдавіи, на Латинскомъ языкѣ, съ ландкартою оной земли; напечатана въ Голландіи. 6) Исторія о сотвореніи міра, на Латинскомъ языкъ. 7) Исторія двухъ домовъ Бранкована и Кантакузина, на Молдавскомъ языкѣ. 8) Исторія Магометанская со временъ ложнаго Пророка Магомета до перваго Императора Турецкаго. Твореніе сіе погибло во время Персидскаго похода на Каспійскомъ морѣ вмѣстѣ съ Фрегатомъ Князя Кантемира. 9) Физическое о Монархіи разсужденіе, на Латинскомъ языкѣ. 10) Сокращенная Логика, на Латинскомъ языкѣ. Подлинникъ подаренъ Коллежскому Архиву моимъ родителемъ. 11) Книга пѣсней, во вкусѣ Турецкой музыки. Сіи пѣсни доселѣ въ большомъ употребленіи въ Турціи и уважаются тамошними знатоками; 12) Введеніе въ Турецкую музыку, на Молдавскомъ языкѣ и 13) Повседневныя записки съ 1721 года по 1724 годъ, подаренныя моимъ родителемъ Московскому Архиву Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ. Извлеченіе изъ Исторіи о жизни и дѣлахъ Князя Константина Кантемира, издан. въ 1783 году моимъ родителемъ" [6].



Научные и философские труды Дмитрия Константиновича Кантемира продолжают переиздаваться и в наше время в разных странах и на разных языках.



Английский: "The Growth and Decay of the Ottoman Empire" (1999, с латинским оригиналом и переводом на румынский язык); "The salvation of the wise man and the ruin of the sinful world. Salakh Al-Hakim wa-fasad al-'Alam al-dhamim" (2006, с переводом на арабский язык); "The History of the Growth and Decay of the Othman Empire" (2015; 2018); "A Description of Moldavia" (2023).



Румынский: "Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman" (1999, с латинским оригиналом и переводом на английский язык); "Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor" (1999–2000); "Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei" (2006; 2007); "Istoria ieroglifica" (2008); "Khronikul Romano-moldo-vlakhilor" (2012); "Metafizica" (2015); "Operele Principelui Demetriu Cantemiru" (2019, репринт издания 1876 г.).



Русский: "Избранные философские произведения" (2003); "Описание Молдавии" (факсимиле, латинский текст и русский перевод, 2011); "Книга Систима, или Состояние Мухаммеданския религии" (2022, репринт издания 1722 г.).



Турецкий: "Osmanli Imparatorlugu'nun Yukselis ve Cokus Tarhi" (1999).



Французский: "Historie De L'empire Othoman" (2010; 2011); "Historie De L’Empire Othoman: Ou Se Voyent Les Causes De Son Aggrandissement Et De Sa Decadence" (2010, репринт издания 1743 г.; 2011; 2019).



