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Эфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939 гг., - П.В.ГустеринЭфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939 гг., - П.В.Густерин
11:34 03.07.2024

П.В. Густерин

Эфиопия в контексте мировой политики
в 1875–1939 гг.

Во второй половине XIX в. началась борьба европейских держав за обладание Африканским Рогом. В результате в конце XIX в. Сомалийский полуостров оказался поделенным на три колонии: Британский Сомалиленд, Итальянское Сомали и Французский Берег Сомали.

На империалистический раздел и колонизацию сомалийский народ ответил восстанием под руководством Мухаммеда бен Абдаллы Сайда аль-Хасана, продолжавшимся с 1899 г. по 1920 г. Религиозное по форме, восстание с самого начала носило национально-освободительный характер. В борьбе против британских и итальянских колонизаторов объединились все основные слои коренного населения во главе с племенной аристократией.

В 1910 г. британское правительство вынуждено было эвакуировать войска из внутренних районов Сомалийского полуострова. Накануне Первой мировой войны повстанцы стали создавать здесь национальное сомалийское государство. В 1919 г. британцы повели генеральное наступление на повстанцев. В 1920 г. восстание было подавлено. Британские колонизаторы захватили лучшие земли и значительную часть поголовья скота, обложили коренное население многочисленными налогами.

В Итальянском Сомали после прихода в 1922 г. к власти фашизма в Италии также усилилась эксплуатация местного населения. [1]

Территории современного Джибути в 1896 г. стала колонией Французский Берег Сомали. Город Джибути, основанный в 1888 г. французскими колонизаторами, стал ее административным центром. Франция еще в 1894 г. получила от эфиопского императора Менелика II концессию на строительство железной дороги Джибути – Аддис-Абеба, по окончании строительства которой в 1917 г. Джибути стал главным портом Восточной Африки. Сопротивление местного населения колонизаторам, начавшееся в конце XIX в., усилилось в годы Первой мировой войны и вылилось в антифранцузские восстания некоторых племен в 1917–1918 гг. [2]

"В 1875 году спокойствие Абиссинии было нарушено действиями египетского правительства, подстрекаемого англичанами. С этого года начинается та убийственная политика Англии, которая терзает Абиссинию вот уже двадцать лет. Первая попытка нанести удар абиссинцам не удалась. После двух лет бесцельных стычек, египетская армия, завлеченная хитростью в долину реки Мараба, была вся вырезана и все военные запасы ее стали добычею абиссинцев. В этой долине еще и теперь грудами валяются кости египетских воинов. Иоанн торжествовал победу над мусульманами. Для абиссинцев она имела жизненный смысл, так как касалась самого дорогого для них – религии. Покори египетский хедив Абиссинию, он постарался бы сделать ее магометанскою. Время этой счастливой победы почти совпадало со временем удачных действий русских против турок в 1877 году. Иоанн, узнав о войне России с Турцией, написал тогда Русскому Императору дружественное письмо, в котором, сопоставляя действия Абиссинии и России против мусульман, находил в этом совпадении намерений залог братства и дружбы двух единоверных народов. С письмом был послан Иоанном большой золотой крест. Письмо и крест хранятся теперь в Ливадийской дворцовой церкви.

Не выиграв ничего чрез посредство Египта, Англия прибегла к посредничеству итальянцев. Она убедила их занять Массову, принадлежавшую Египту, причем обязалась бесплатно перевезти туда итальянское войско и целый год содержать его. Итальянцы не подозревали, что, занимая Массову, они идут на столкновение с абиссинцами, не имеющими другого выхода в море, кроме Массовы. Намерения англичан в том и состояли, чтобы вызвать неприязненные отношения между Италией и Абиссинией, могущие привести к лишению Абиссинии самостоятельности, и, опираясь, на итальянцев, усилить свое влияние в Африке. Итальянцы, таким образом, были не более, как орудие англичан, служившее их интересам" [3].

Италия воспользовалась ослаблением Эфиопии в результате войн с Великобританией и суданскими махдистами. Итальянские войска в 1882 г. овладели портом Асэб, в 1885 г. – портом Maccaya и рядом др. пунктов побережья Красного моря и начали продвижение в глубь Северной Эфиопии. В мае 1889 г. между Италией и Эфиопией был заключен неравноправный Уччальский договор о дружбе и торговле, по которому к Италии отходили некоторые территории Северной Эфиопии, в том числе район Асмэры. В начале 1890 г. Италия объединила свои владения на побережье Красного моря в колонию Эритрея.

В 1895 г. итальянские войска развернули в Эфиопии широкое наступление, пытаясь подчинить своему господству всю страну. 1 марта 1896 г. произошла битва при Адуа, решившая исход войны в пользу Эфиопии. Итальянцы потерпели полное поражение. [4]

26 октября 1896 г. в Аддис-Абебе был подписан мирный договор, по которому Италия признала полную независимость Эфиопии. [5] "Итальянцы, с своей стороны, ухитрились воспользоваться смутным временем, наступившим по смерти Иоанна. Менелик опасался соперников. Ему необходима была сильная поддержка. Тут итальянцы, готовые на все, предложили свои услуги и им позволили занять Асмару, чего им только было и нужно. Рас-Мангаша предвидя гибель страны, посоветовавшись с рас-Алулой, вступил в мирные переговоры с Менеликом. Он сам лично отправился в столицу Шоа Энтото, в сопровождении многочисленного духовенства. Стоя впереди духовенства и расов, Мангаша, поддерживаемый гулом и шумом их возгласов и одобрений, упрашивал Менелика помириться ради блага государства. Он говорил приблизительно такие слова: "мне не нужна корона, а нужны города и люди, которых отнимают у нас итальянцы. Будем братьями и соединимся вместе против общего врага. Мой отец был императором, я же не ищу этой чести. Ты – Богом помазанный царь, я твой подчиненный". После этих слов дружба была заключена. Менелик двинул свои многочисленные войска в Тигре и исход итальяно-абиссинской войны был решен. Итальянцы потерпели три поражения, третье – под Адуей (в феврале нынешнего, 1896 года) было последним и решительным. Итальянские войска очистили Тигре, оставив в руках Менелика до 2000 пленных. Наступило перемирие: сейчас ведутся переговоры между Менеликом и римским двором об условиях мира. Менелик желает получить Массову и она может быть наилучшим вознаграждением за его военные потери" [6].

В.Б. Луцкий утверждает, что эфиопам в этой войне помогли Франция и Россия, особенно Франция, которая после этой войны закрепила свое влияние в Эфиопии. [7]

Затишье продолжалось 38 лет. В декабре 1934 г. итальянские войска вторглась в Эфиопию с территории Эритреи. Несмотря на то, что Лига Наций объявила Италию агрессором и ввела против нее в сентябре 1935 г. экономические санкции, последняя в октябре того же года перешла к полномасштабной войне. [8] В мае 1936 г. итальянскими войсками была захвачена Аддис-Абеба, и Б. Муссолини объявил об аннексии Эфиопии. [9]

Только советский Союз непосредственно выступил в защиту африканской страны. В ноте НКИД итальянскому правительству от 22 ноября 1935 г. говорилось: "Советское правительство считает неправильным положение о том, что Абиссиния должна составить исключение и не пользоваться всеми теми правами, которые предоставлены Лигой Наций другим ее членам" [10].

Британское правительство, опасаясь войны в Европе, также, как и французская сторона, встала на путь умиротворения агрессоров. В декабре 1935 г. главы внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции С. Хор и П. Лаваль заключили соглашение о посредничестве в итало-эфиопской войне. Однако эфиопская сторона не пошла на условия, предложенные европейскими странами. Просочившиеся в британскую и французскую прессу сведения вызвали возмущение общественного мнения, приведшее к отставке С. Хора. [11] Сменивший его Э. Иден сохранил линию своего предшественника. Попыткой устранить потенциальную угрозу со стороны Германии, заручившись поддержкой Италии, стало его предложение снять с последней санкции, наложенные Лигой Наций. В июле 1936 г. "Лига наций постановила отказаться от дальнейшего применения санкций. Эфиопия была принесена в жертву итальянскому агрессору" [12].

В октябре 1936 г. в Берлине состоялось подписание германо-итальянского протокола о взаимопонимании, оформившего военно-политические партнерские отношения между нацистской Германией и фашистской Италией, так называемую "Ось Берлин – Рим", без установления межу ними формального союза. Германия признавала захват Эфиопии Италией, агрессоры подтверждали признание ими франкистского режима и договаривались об оказании ему военной помощи в дальнейшем. [13]

Продолжением соглашения 1936 года стал Германо-итальянский договор 1939 года о политическом и военном сотрудничестве, так называемый "Стальной пакт", завершивший образование агрессивного военно-политического блока Германии и Италии. [14]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Хазанов А.М. Сомали // Новейшая история арабских стран Африки. 1917–1987. М., 1990, с. 156–157. Подробнее см.: Хазанов А.М. Сомалийская республика: Исторический очерк. М., 1961.
[2] Хазанов А.М. Джибути // Новейшая история арабских стран Африки. 1917–1987, с. 146.
[3] Долганев Е.Е. Страна эфиопов (Абиссиния). СПб., 1896, с. 47–48.
[4] Наиболее подробно и интересно это сражение описано в кн.: Орлов Н.А. Итальянцы в Абиссинии. 1870–1896. СПб., 1898, с. 58–64.
[5] См.: Цыпкин Г.В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1980.
[6] Долганев Е.Е. Страна эфиопов (Абиссиния). СПб., 1896, с. 49.
[7] Луцкий В.Б. Новая история Арабских стран. М., 1966, с. 227.
[8] Системная история международных отношений. Т. 1: События 1918–1945 годов. Ульяновск, 2006, с. 271.
[9] См.: Ягья В.С. Эфиопия в новейшее время. М., 1978.
[10] Внешняя политика СССР. Т. 4. М., 1946, с. 65.
[11] Системная история международных отношений. Т. 1, с. 272.
[12] История дипломатии. Т. III. М., 1965, с. 624.
[13] Системная история международных отношений. Т. 1, с. 279.
[14] Михайленко В.И. Формирование итало-германского военно-политического союза в 1936–1939 гг. – В кн.: Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке. Свердловск, 1983, с. 49–50.

Источник - ЦентрАзия
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