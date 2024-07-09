Священники расскажут историю старейшего православного храма Алматы

02:36 11.07.2024

В Парке сказаний народов Казахстана 14 июля пройдет очередной "Разговор по душам". На сей раз встреча будет посвящена истории Казанского собора, близ которого, собственно, и расположен парк.



Начало в 11.30. Священнослужители, а также экскурсовод Ольга Хмырова подробно расскажут о хитросплетениях истории старейшего храма Алматы.



Почему возле церкви расположено кладбище и кто там похоронен? Откуда взялся Пещерный храм? Кому посвящен поклонный крест и кто был жестоко убит прямо у стен церкви? Ответы – уже в воскресенье.



Адрес: г. Алматы, ул. Халиуллина, 45а

Вход свободный