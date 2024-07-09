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Священники расскажут историю старейшего православного храма АлматыСвященники расскажут историю старейшего православного храма Алматы
02:36 11.07.2024

В Парке сказаний народов Казахстана 14 июля пройдет очередной "Разговор по душам". На сей раз встреча будет посвящена истории Казанского собора, близ которого, собственно, и расположен парк.

Начало в 11.30. Священнослужители, а также экскурсовод Ольга Хмырова подробно расскажут о хитросплетениях истории старейшего храма Алматы.

Почему возле церкви расположено кладбище и кто там похоронен? Откуда взялся Пещерный храм? Кому посвящен поклонный крест и кто был жестоко убит прямо у стен церкви? Ответы – уже в воскресенье.

Адрес: г. Алматы, ул. Халиуллина, 45а
Вход свободный

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720654560


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