В рамках МТК "Север-Юг" Россия, Азербайджан и Иран планируют ряд крупных совместных работ

00:29 18.07.2024

Будут расширены мощности железной дороги и экспортные транспортно-логистические маршруты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.



С иранскими партнерами достигнута договоренность о достройке недостающего участка ж/д Решт-Астара протяженностью 162 км, отметил он.



"Это глобальный проект, который будет бесшовно соединять единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива", - сказал он ТАСС.



