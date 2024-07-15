 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.07.2024
00:29  В рамках МТК "Север-Юг" Россия, Азербайджан и Иран планируют ряд крупных совместных работ
00:24  В Узбекистане расширяются филиалы российских вузов
00:11  Тайны перевозки российской нефти танкерами
Среда, 17.07.2024
20:53  Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с государственным визитом
20:25  В Узбекистане предложено провести масштабную пенсионную реформу
20:09  В Афганистане при наводнениях погибли не менее 40 человек
19:30  В Баку проходит Съезд движений за независимость французских колоний

17:30  Как США пытаются мешать прорывным проектам Индии и России
16:49  Мирзиеев уволил десять районных хокимов
15:24  В сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
15:20  The National Interest: изображать Россию как вечного и неизбежного врага - опасная традиция
14:52  В Таджикистане учителя увольняются из школ. Из-за закона о воспитании детей
14:38  Узбекистанцы стали реже пользоваться наличными
10:55  Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией
00:24  Закрываем "хвосты": как Россия очищает Центральную Азию от радиации
00:05  В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Марией Захаровой
Вторник, 16.07.2024
23:48  Почему Трамп выбрал сенатора Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США
22:49  Айнура Аскарова назначена директором Национальной библиотеки Кыргызстана
19:48  Казахстан. Про экономическую политику, - Данияр Ашимбаев
18:22  Россия лидирует в борьбе за строительство следующей атомной электростанции в Турции
15:06  В Узбекистане установили административную ответственность за нарушение ПДД на скутерах и самокатах
13:27  FT: ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США по Украине
12:51  О референдуме по строительству АЭС в Казахстане
12:49  Крупные инвестиции и сибирские реки. Что нужно Узбекистану для решения водного вопроса
11:35  Активы, которые подорожали после покушения на Трампа
11:02  Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев о закулисье транзита власти в точке бифуркации
10:57  Узбекистан поднялся в рейтинге скорости мобильного интернета
10:20  Попытки дестабилизации стран Центральной Азии со стороны Запада не прекратятся
10:18  Ученые: изменение климата увеличило продолжительность дня и сплюснутость Земли
10:16  FT: бывшие индустриальные районы России переживают бум благодаря военным заказам
10:10  Россия поможет Мали добиться полного суверенитета
00:35  США. На выборах президента республиканцев будет представлять пара Д.Трамп-Д.Вэнс
00:27  Узбекистан рискует получить взрывной рост числа мигрантов
00:02  Казахстанская фондовая биржа ведет переговоры о выкупе акций у Мосбиржи
Понедельник, 15.07.2024
21:08  В России прогноз урожая пшеницы в 2024 г. повышен на 1,5%
20:55  Законные военные цели. Британские базы на Кипре представляют непосредственную угрозу для России
19:36  В Казахстане открыто движение по одному из участков трассы Караганда – Балхаш
19:27  В Узбекистане запущен виртуальный ассистент налогового комитета - Робот Даврон
17:24  Anadolu: эксперты спрогнозировали увеличение числа заявок на вступление в БРИКС
15:56  Нацбанк Казахстана намерен приобрести акции АО "Казатомпром" в Национальный фонд на $1 миллиард
15:55  "Сель унес весь товар", - предприниматели центрального рынка в городе Ош
14:32  Узбекистан планирует начать разработку литиевого рудника Нурликон в Ташкентской области
14:08  Туркмения. Новая вице-премьер по образованию и здравоохранению, и другие перестановки в правительстве
14:00  Экс-советник Трампа выступил за свержение режима "Талибана"
13:55  В России разработали адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии
13:27  Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор для самолетов
10:57  Саудиты пригрозили распродать долговые бумаги Евросоюза в случае конфискации российских активов
10:34  Запад упустил время - Китай останется лидером
01:33  В Самарканде пройдет 13-й международный музыкальный фестиваль "Мелодии востока"
01:28  Казахстан. Суд прекратил дело против селян, разгромивших золотодобывающую фабрику
01:15  Пока в России надеются на победу здравого смысла в Европе, там ждут трофеев из России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В рамках МТК "Север-Юг" Россия, Азербайджан и Иран планируют ряд крупных совместных работ
00:29 18.07.2024

Будут расширены мощности железной дороги и экспортные транспортно-логистические маршруты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

С иранскими партнерами достигнута договоренность о достройке недостающего участка ж/д Решт-Астара протяженностью 162 км, отметил он.

"Это глобальный проект, который будет бесшовно соединять единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива", - сказал он ТАСС.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721251740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за II квартал 2024 года
- Олжас Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественными услугами по газоснабжению
- Правительством принята Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы
- Кадровые перестановки
- В вопросе утильсбора поставлена точка
- В 7 областях Казахстана завершена обработка земель против саранчовых
- Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие
- Правительство Казахстана, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати подписали рамочное соглашение
- Рейтинг ТОО "Тенгизшевройл" подтвержден на уровне "ВВ+"; прогноз пересмотрен на "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  