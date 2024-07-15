|В рамках МТК "Север-Юг" Россия, Азербайджан и Иран планируют ряд крупных совместных работ
00:29 18.07.2024
Будут расширены мощности железной дороги и экспортные транспортно-логистические маршруты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
С иранскими партнерами достигнута договоренность о достройке недостающего участка ж/д Решт-Астара протяженностью 162 км, отметил он.
"Это глобальный проект, который будет бесшовно соединять единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива", - сказал он ТАСС.