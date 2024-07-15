Первое пособие по военному делу, переведенное и изданное по указу Петра I, - П.Густерин

10:25 18.07.2024 П.В. Густерин



Первое пособие по военному делу,

переведенное и изданное по указу Петра I



Усилия по переводу и изданию нужных для развития государства книг европейских авторов предпринимались в России и в допетровские времена. Так, в области военного дела в 1647 г. в Москве под названием "Учение и хитрость ратного строения пехотных людей" была издана монография Иоганна Якоби фон Велльхаузена (1580–1627) "Военное искусство пешего строя: изученное и испытанное", вышедшее в свет в Оппенгейме в 1615 г. (Johann Jacobi von Wallhausen. Kriegskunst zu Fuß: darinnen gelehret und gewiesen warden. Oppenheim, 1615).



Эта книга не пользовалась успехом у российского дворянства и не оставила какого-либо следа в военном деле Московского царства, поскольку касалась обучения полков "нового строя", офицерами которых становились, как правило, иностранцы, а они, во-первых, плохо знали русский язык, тем более русскую грамоту, а во-вторых, поступали на службу, будучи опытными вояками, и поэтому азами военного дела, которые излагаются в книге, они уже владели.



В эпоху Петра I ситуация с военным образование российского офицерства стала меняться кардинальны образом. Проявилось это и в сфере книгоиздания.



Одним из главных сочинений византийского императора Льва VI Миротворца [1] (правил в 886–912 гг.) является военно-теоретический трактат на греческом языке "Краткое изложение тактических приемов в войнах" ( Τῶν ἐν πολέμοις τακτικῶν σύντομος παράδοσις ), известный под сокращенным названием "Тактикон" ( Τακτικόν ). Он был написан около 905 г. и в значительной мере представляет собой компиляцию различных более ранних произведений на ту же тему, в том числе отрывки из трактата "Стратегикона" ( Στρατηγικόν ) византийского императора Маврикия (правил в 582–602 гг.) [2]. Кроме подобных материалов, "Тактикон" содержит ценные сведения о соседних с Византийской империей народов, а также сведения об изменениях в военном искусстве византийцев, произошедших ко времени правления Льва VI.



В 1612 г. "Тактикон" был издан Иоганном Меурсием (1579–1639) в Лейдене на латыни под названием "Тактика, или Книга о военном деле" ("Tactica: sive De Re Military Liber"). С этого латинского издания и был выполнен и опубликован перевод на русский язык Ильей Федоровичем Копиевичем (1651–1714; иногда в литературе встречается под фамилией "Копиевский") в Амстердаме в 1700 г. в двух книгах, в одном томе.



Книга Льва VI стала первым иностранным сочинением по военному делу, перевод которого был сделан по указанию Петра I. [3] На титульном листе было приведено название с выходными данными: "Краткое собрание Лва [4] Миротворца августейшаго [5] греческаго [6] кесаря [7]. Показующее дел воинских обучение от латинскаго языка на славяно российский достоверне преведено по указу пресветлейшаго и великаго государя нашего царя государя и великаго князя Петра Алексеевича. Всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца. Напечатася в Амстеродаме [4] в друкарни [8] Ивана Андреева Тесинга [9], Anno [10] 1700".



Что полезного можно было почерпнуть из этой книги начинающему свой боевой путь офицеру видно из оглавлений к каждой из двух книг (приводятся в современной письменности).



ОГЛАВЛЕНИЕ Книги Первыя

Глава I. О деле воинском и начальнику

Глава II. О том, каким имать быти начальник силы или гетман

Глава III. О разделении рати начальнику

Глава IV. О совете воинственном когда советовати

Глава V. О уготовлении оружия

Глава VI. О обучении конников и пеших

Глава VII. О шествии в путь воинства

Глава VIII. О ополчении, или устроении стана

Глава IX. О изготовлении к бою

Глава Х. О уготовлении на брань единым днем прежде

Глава XI. О дни брани воинския

Глава XII. О осаде

Глава XIII. Имать в себе притчи храбрых и мудрых вои[нов]

Глава XIV. [Если] даст Бог благополучную весть о [исходе] брани что делать



ОГЛАВЛЕНИЕ Вторыя Книги

Глава I. О брани воинственной

Глава II. О брани воинской и о ополчении

Глава III. О совете воинственном

Глава IV. О новинах воинских или славе

Глава V. О основании ополчения или табора

Глава VI. О шествии в путь воинском

Глава VII. О любви воинов ко гетману

Глава VIII. О переправах на реках

Глава IX. О прекословии и ревности воинов

Глава Х. О зглядщиках, или соглядающих супостатов

Глава XI. О высмотрении ополчения или табора супостатов

Глава XII. О различных ополчениях, или о строении и о подвигнению ополчения

Глава XIII. О месте к ополчению

Глава XIV. О охоте к бою

Глава XV. О развращении, или смешении ополчения супостатов

Глава XVI. О [у]страшении супостатов

Глава XVII. О бежестве от ополчения

Глава XVIII. О заставах, или посаде [п]аставлен[ных] и устроен[ных]

Глава XIX. По скончании брани

Глава XX. О промыслах воинских, употребляемых в подвигнению ополчения и сведению брани

Глава XXI. О осаде

Глава XXII. О приступах

Глава XXIII. О градех их же подби[ть] под власть великого государя

Глава XXIV. О промыслах изрядных воинственных



Примечательно, что нумерация 151-й страницы ("листа") славянскими буквами дублируется арабскими цифрами.



Идея перевода появилась, вероятно, в 1695 г. после неудачного Первого азовского похода. Возможно, название подходящего пособия для перевода и издания на русском Петру I подсказал его ближайший друг Франц Лефорт. Косвенным подтверждением этому является тот факт, что Лефорт был родом из Женевы, а первое издание на латыни вышло в свет в соседнем Базеле еще в 1554 г. Кроме того, Франц Яковлевич с 1674 г. принимал участие в Голландской войне (1672–1678), а Лейден, как известно, в те времена являлся главным книгоиздательским центром Нидерландов. Кроме того, в 1698 г. Тесинг подал именно Лефорту, бывшему в то время в Амстердаме в качестве главы Великого посольства, прошение о привилегии, то есть монополии, печатать и посылать в Россию беспошлинно книги и гравюры, в том числе карты, на что получил царское согласие.



Разумеется, сыграть какую-либо организационную роль для армии Петра I до начала Северной войны трактат Льва VI не мог, поскольку вышел в свет в 1700 г., то есть в год поражения под Нарвой. В дальнейшем же эта книга, несомненно, способствовала формированию и профессиональному росту российского офицерства, косвенным подтверждением чему являются последовавшие победы на полях сражений, в том числе под Полтавой.



В наши дни книга была переиздана: Лев VI Мудрый. Тактика Льва. СПб., 2012.



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] Известен также по прозвищу "Мудрый".

[2] Стратегикон Маврикия. СПб., 2004.

[3] Строев П.М. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке московского первой гильдии купца и Общества истории и древностей российских благотворителя Ивана Никитича Царского. М., 1836, с. 342. Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. I, с. 13–25, 521–526; Т. II, с. 24–25. Попов Н.Г. Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-историческом отношении. М., 1892, с. 16.

[4] Так в тексте.

[5] Августейший – здесь: коронованный на царство с благословением Церкви.

[6] Греческий – здесь: византийский.

[7] Кесарь – император.

[8] Друкарня – типография.

[9] Ян (Иван Андреевич) Тесинг (ум. в 1701 г.) – голландский купец, торговавший с Россией через Архангельск. В 1698 г. получил привилегию на печатание в Голландии и продажу в России книг на русском языке, а также гравюр.

[10] Anno – год. Источник - ЦентрАзия

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