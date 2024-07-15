И.Маск бежит из Калифорнии в Техас из-за нового закона о детской трансгендерности

11:15 18.07.2024

Это последняя капля: Маск объявил о переезде SpaceX и X (Twitter) из Калифорнии в Техас из-за нового закона о детской трансгендерности.



Бизнесмен пояснил, что последней каплей стал подписанный калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом закон, запрещающий требовать от сотрудников школ уведомления родителей об изменении гендерной идентичности учащихся.



Штаб-квартира космической корпорации переедет из Хоторна в Лос-Анджелесе на площадку Starbase в Техасе, а соцсеть - в город Остин.



"Около года назад я ясно дал понять губернатору Ньюсому, что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей", - заявил Маск.



