Они хотят нас сожрать! "Коллективный Запад" и англо-саксонские элиты, - Олег Яновский

12:00 18.07.2024

Олег Яновский: "Коллективный Запад" и англо-саксонские элиты: с кем мы имеем дело?



Олег Яновский

17 июл. 2024 г.







В монологе затронул следующие вопросы:

- Что из себя представляет "Коллективный запад" и насколько он организован

- Что подразумевается под "англо-саксонскими элитами" и насколько они дееспособны

- Феномен "элитной горизонтали" как формы организации западной системы

- Цели западных элит в контексте противостояния с Россией



