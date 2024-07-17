|Они хотят нас сожрать! "Коллективный Запад" и англо-саксонские элиты, - Олег Яновский
12:00 18.07.2024
Олег Яновский: "Коллективный Запад" и англо-саксонские элиты: с кем мы имеем дело?
Олег Яновский
17 июл. 2024 г.
В монологе затронул следующие вопросы:
- Что из себя представляет "Коллективный запад" и насколько он организован
- Что подразумевается под "англо-саксонскими элитами" и насколько они дееспособны
- Феномен "элитной горизонтали" как формы организации западной системы
- Цели западных элит в контексте противостояния с Россией