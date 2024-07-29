Ментальная война, методология когнитивной войны и слом идентичности, - Олег Яновский

12:15 29.07.2024

ГРАНИ | Олег Яновский: Ментальная война, методология когнитивной войны и слом идентичности



Олег Яновский

8,52 тыс. подписчиков

29 июл. 2024 г.







В монологе затронул следующие вопросы:



Основы ментальной войны

Методология когнитивных операций и когнитивной войны на примере работы с украинским обществом

Методология последовательного слома идентичности в рамках ментальной войны

Война без границ как основная парадигма существующих конфликтов



