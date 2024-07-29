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|Ментальная война, методология когнитивной войны и слом идентичности, - Олег Яновский
12:15 29.07.2024
ГРАНИ | Олег Яновский: Ментальная война, методология когнитивной войны и слом идентичности
Олег Яновский
8,52 тыс. подписчиков
29 июл. 2024 г.
В монологе затронул следующие вопросы:
Основы ментальной войны
Методология когнитивных операций и когнитивной войны на примере работы с украинским обществом
Методология последовательного слома идентичности в рамках ментальной войны
Война без границ как основная парадигма существующих конфликтов