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Таджикистан оспаривает данные Управления ООН по наркотикам о ликвидации посевов мака в Афганистане, - Шухрат Ходжаев
00:14 03.08.2024

Таджикистан оспаривает данные Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) о ликвидации посевов мака

В ноябре 2023 года были опубликованы интересные результаты исследования Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) по Афганистану. В них утверждается, что запрет на выращивание и продажу наркотиков, введенный талибами, сократил посевы мака в Афганистане на 95 %.

Это не может не радовать мировую общественность как на местном, так и на глобальном уровне, поскольку прекращение выращивания мака неизбежно приведет к сокращению о незаконного оборота и потребления наркотиков, снижению числа больных наркоманией и смертности от наркотиков, поспособствует социальной стабильности и снижению инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИС/СПИДом. Естественно, что снижение числа преступлений, связанных наркотиками, значительно уменьшит число осужденных за эти преступления; ведь в переполненных тюрьмах Таджикистане они составляют около 25% всех заключенных.

Согласно исследованию УНП ООН, посевные площади опиума уменьшились радикально: от 233 тыс. га до 10,8 тыс. га; соответственно, и урожай резко упал - от 6 200 тонн в 2022 г., до 333 тонн годом позже. Исследование также сообщало, что в 2023 году афганские наркоторговцы распродавали прошлогодние запасы. Там же сообщается, что в четырех афганских провинциях посевы пшеницы возросли на 160 тыс. га. Это также отличная новость, поскольку урожай смягчит проблему нехватки продуктов в Афганистане.

Косвенно данные исследования УНП ООН были оперативно подтверждены в соседнем Таджикистане, через который более около 30 лет шел основной поток афганских наркотиков. По данным Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ, (АКН РТ) в 2023 г. изъятие из незаконного оборота наркотиков сократилось на 4,9%, составив всего 495 кг, то есть, менее полутонны; существенно, на 17,4%, сократилось и число раскрытых преступлений.

Между тем, в прошлые годы изъятие наркотиков в Таджикистане исчислялось тоннами. Так, в 2013 - 2000 гг. правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана из незаконного оборота было изъято 33,2 тонны.

Между тем, по информации АКН, за первое полугодие 2024 года в Таджикистане правоохранительными органами и силовыми структурами изъято почти 4 тонны наркотических веществ, в то время как за аналогичный период прошлого года было изъято около 2,5 тонн.

На основании этих, и очевидно, других данных, глава АКН (Агентство по контролю за наркотиками) РТ Самад Зафар, на днях заявил журналистам, что в странах Центральной Азии ввоз и изъятие наркотиков, произведенных в Афганистане, увеличились. Получается, что С. Зафар фактически оспорил результаты исследования Управления ООН по наркотикам и преступности по Афганистану.

С. Зафар обосновал свое мнение техническими подробностями современного наркотрафика. Он пояснил, что поставки наркотиков из Афганистана осуществляются дронами, и число их растет. Для указания места закладок наркотических веществ широко используются мессенджеры.

Отметим, что Служба связи РТ и правоохранительные органы РТ уже пять лет назад предприняли беспрецедентные меры по сокращению и контролю продаж таджикских сим-карт иностранцам, и в частности, попаданию их в Афганистан. Приобрести сим-карту можно только с новым паспортом, под наблюдением камер и не более двух штук на одно лицо.

Власти Таджикистана до настоящего времени не установили отношений с движением "Талибан", мотивировав это тем, что талибы не исполняют своего обещания создать инклюзивное правительство.

Шухрат Ходжаев

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722633240


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