Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря, - П.В.Густерин

16:05 03.08.2024

П.В. Густерин



Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря



Зададимся вопросом: а с чего вдруг тверской купец Афанасий Никитин, автор нетленного "Хожения за три моря", решил отправиться в Индию?



На Руси, предположительно, с XIII или XIV в. ходило греческое литературное произведение XII в. "Сказание об Индийском царстве", являющееся "посланием" мифического индийского царя-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу I Комнину (правил в 1143–1180 гг.).



Сопоставление "Хожения" и "Сказания" говорит о том, что Афанасий был знаком с русским переводом этого греческого произведения, а значит, именно оно могло подвигнуть тверского купца совершить путешествие в эту страну.



Сопоставим отрывки из "Сказания" и "Хожения".



Отрывок из "Сказания": "Я – Иоанн, царь и поп, над царями царь; под моей властью три тысячи триста царей. […] Царство же мое таково: в одну сторону нужно идти десять месяцев, а до другой дойти невозможно, потому что там небо с землею встречается. И живут у меня в одной области немые люди, а в другой – люди рогатые, а в иной земле – трехногие люди, а другие люди – девяти сажен, это великаны, а иные люди с четырьмя руками, а иные – с шестью. И есть у меня земля, где у людей половина тела песья, а половина человечья, а у других моих людей очи и рот в груди. В иной же моей земле у людей сверху большие рты, а другие мои люди имеют скотьи ноги. Есть у меня люди – наполовину птица, наполовину человек, а у других людей головы собачьи… […] А если идем на войну, когда хотим кого-нибудь покорить, предо мною идут и несут двадцать крестов и двадцать стягов. А кресты те и стяги большие, сделаны из золота с драгоценными камнями и с крупными жемчужинами, ночью же светятся, как и днем. Кресты эти и стяги везут на двадцати шести колесницах, а у каждой колесницы служат по сто тысяч конников и по сто тысяч пешего войска, не считая тех, кто за нами везет пищу". (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб., 1997. – Перевод Г.М. Прохорова).



Отрывок из "Хожения": "И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку. У тамошнего князя – фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних – фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят – фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят – голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам не прикрыт. […] Правит тут индийский хан – Асад-хан джуннарский, а служит он мелик-ат-туджару. Войска ему дано от мелик-ат-туджара, говорят, семьдесят тысяч. А у мелик-ат-туджара под началом двести тысяч войска, и воюет он с кафарами двадцать лет: и они его не раз побеждали, и он их много раз побеждал. Ездит же Асад-хан на людях. А слонов у него много, и коней у него много добрых, и воинов, хорасанцев, у него много. А коней привозят из Хорасанской земли, иных из Арабской земли, иных из Туркменской земли, иных из Чаготайской земли, а привозят их все морем в тавах – индийских кораблях. […] А когда султан выезжает на прогулку с матерью да с женою, то за ним всадников десять тысяч следует да пеших пятьдесят тысяч, а слонов выводят двести, и все в золоченых доспехах, и перед ним – трубачей сто человек, да плясунов сто человек, да ведут триста коней верховых в золотой сбруе, да сто обезьян, да сто наложниц, гаурыки называются". (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7. СПб., 1999. – Перевод Л.С. Семенова).



Схожесть отрывков очевидна.



Косвенным подтверждением нашего предположения является установленный литературоведами Пушкинского Дома факт, что два самых ранних списка "Сказания" относятся ко второй половине XV в., то есть как раз ко времени жизни Афанасия. Возможно, существовали и более ранние списки.



Значит, не только в силу сложившихся обстоятельств (ограбление татарами в устье Волги и бесполезные переговоры с ширваншахом в Шемахе) Афанасий направился в Индию, но и потому, что об Индии у него было хоть какое-то представление. Возможно, "Сказание" пробудило в нем любопытство и указало ему цель дальнейшего путешествия. Этим же объясняется его длительное пребывание в Индии.



"Хожение" указывает на то, что Афанасий владел персидским языком, однако он проследовал через Персию хоть и с продолжительными, до нескольких месяцев, остановками, но без описания этой страны: "И потому я города не все назвал, что много еще городов больших [в Персии]". Как раз потому, что его целью была Индия. Да и название "Персия" или государства "Ак-Коюнлу", которое существовало в то время на ее территории, Афанасий ни разу не приводит.



Кстати, персидский язык также являлся в то время языком межнационального общения в мусульманской Индии, а именно – в Гуджаратском и Бахманидском султанатах, по которым Афанасий и путешествовал. Он не мог не знать об этом до прибытия в Индию.



Разумеется, владение языком страны пребывания позволило Афанасию быстро освоиться в Индии и чувствовать себя в этой стране уверенно. Главное – знание языка позволило Афанасию собрать сведения об Индии его времени, за что мы ему и благодарны.