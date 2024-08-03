Серб Джокович взял олимпийское золото по теннису

18:03 04.08.2024

Прекрасный матч. Два раза по 7:6. Упорная борьба, красивые розыгрыши. Оба теннисиста, Джокович и испанец Алькарес, показали прекрасный теннис, но победил сильнейший (на тай-брейках).



У Новака пока не было ни одного "золота" Олимпиад.