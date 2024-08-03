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Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер добыли России единственную парижскую медаль - "серебро"
20:24 04.08.2024

Молодые россиянки, которые встали в пару перед этим турниром, в упорной и драматичной борьбе уступили опытным итальянкам - Саре Эррани и Жасмин Паолини. Уверенно выиграв первую партию 6:2 россиянки сбавили обороты во второй - проиграли ее 1:6. Диана стала слишком много ошибаться. Тай-брейк со счетом 10:7 принес победу итальянской паре.

Источник - ЦентрАзия
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