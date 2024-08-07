О "старом" и "новом" календарных стилях в России, - П.В.Густерин

17:51 08.08.2024

П.В. Густерин



О "старом" и "новом" календарных стилях



Как известно, Юлианский календарь был введен в Римской республике в 46 г. до н.э. Разница в сутки между Юлианским календарем и введенным папой римским Григорием XIII в 1582 г. Григорианским календарем набегает каждые 128 лет. Значит, в наше время разница между "старым" Новым годом и "новым" Новым годом должна была бы составлять (46 + 2024) : 128 ≈ 16 дней, а не 13. Как так?



Дело в том, что еще единая Церковь лишь на 1-м Никейском соборе, состоявшемся в 325 г. н.э., приняла Юлианский календарь в качестве церковного, поэтому поправку на новый или старый стиль отсчитывают от 325 г., а не от 46 г. до н.э. То есть (2024 – 325) : 128 ≈ 13 дней.



В нашей стране "новый" стиль был введен Декретом СНК ("Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря") от 26 января 1918 г.: "В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого: 1) Первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля, второй день – считать 15-м и т. д.".