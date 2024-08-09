О христианском летосчислении, - П.В.Густерин

15:19 10.08.2024

П.В. Густерин



О христианском летосчислении



Св. Дионисий Малый



Известно, что св. Дионисий Малый вывел для составленной им пасхалии новую систему летосчисления, о которой он поведал в 525 г., – Эру Дионисия, именуемую также Эрой "От Рождества Христова". Рождество Христово св. Дионисий отнес к 754 г. от основания Рима, что составляет неточность в четыре года, поскольку в действительности год Рождества Христова соответствует 750 г. от основания Рима.



"Он (Дионисий. – П.Г.) перестал вести летосчисление от Диоклетиана (см. ниже. – П.Г.), этого безбожного гонителя христиан, а начал считать годы ab incarnatione Domini (от воплощения Господа), и, таким образом, был основателем христианского летосчисления" (Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь. Т. 4. Пд, 1903, столбец 1088).



Эра Дионисия получила известность и распространение благодаря св. Беде Достопочтенному, который в трактате "De temporibus" ("О временах"), написанном в 703 г., говорит о Дионисии Малом как об авторитетном ученом и на основе его эры рассчитывает полный 532-летний пасхальный цикл. Позднее Беда Достопочтенный развил свои вычисления и утверждения в последовавших многочисленных трактатах.



Со временем Эра Дионисия стала наиболее распространенной системой летосчисления. Один из первых примеров ее применения – датирование смерти франкского короля Теодориха IV – 737 г. В конце VIII в., то есть при Карле Великом, Эра Дионисия окончательно прижилась во Франкском королевстве, со 2-й половины X в. была официально принята в Риме и к середине XV в. распространилась по всей католической Европе, а к середине XX в. – по всему миру.



И все же некоторые церкви до сих пор пользуются в богослужении древними системами летосчисления, например, календарь Коптской православной церкви (по сути – монофизитской), основан на Эре Диоклециана (от 29 августа 284 г. до н.э., то есть от начала правления римского императора Диоклециана), календарь русских старообрядцев – на Византийской (Константинопольской) эре (от 1 сентября 5508 г. до н.э., то есть от Сотворения мира, или Адама).



Царь Петр I провел календарную реформу, Указ о которой был издан 19 декабря 7208 г. от Сотворения мира. По этому Указу, в России вводилась новое летосчисление – от Рождества Христова. Началом гражданского года стало 1 января, то есть день после 31 декабря 7208 г. от Сотворения мира следовало считать 1 января 1700 г. Началом церковного года осталось 1 сентября.



7 марта 2018 г. решением Священного Синода РПЦ св. Дионисий Малый был включен в Месяцеслов РПЦ в лике преподобного с определением дня памяти 1/14 сентября.