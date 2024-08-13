Развалившаяся китайская ракета "Чанчжэн-6А" стала крупнейшим источником космического мусора за последние 10 лет

17:46 14.08.2024

В Китае признали, что ракета "Чанчжэн-6А" после вывода 18 спутников взорвалась и развалилась на орбите, сообщает Блумберг.



Китай впервые публично признал, что ракета, которую он считал "вехой" в своей космической программе, на прошлой неделе взорвалась в результате взрыва, что стало одним из крупнейших источников космического мусора за последние десятилетия.







По данным Космического командования США, 6 августа ракета Long March 6A вывела на орбиту 18 спутников связи, но затем развалилась, оставив после себя сотни отслеживаемых обломков.



Хотя китайские государственные СМИ на прошлой неделе сообщили о запуске, они не предоставили подробностей о последовавшем взрыве. Статья о запуске, опубликованная 8 августа официальным информационным агентством Синьхуа, - приветствующая его как "значительный шаг" на мировой арене спутникового интернета - не упоминала о разрушении ракеты.



"Китай принял необходимые меры и внимательно следит за соответствующими орбитальными зонами и проводит анализ данных", - говорится в заявлении МИД в ответ на вопрос Bloomberg News о взрыве ракеты.



Страна "придает большое значение борьбе с космическим мусором", говорится в заявлении министерства, которое также добавляет, что Китай "содействует защите космической среды и поддерживает долгосрочную устойчивость космической деятельности".



По словам Даррена Макнайта, старшего технического сотрудника LeoLabs, США и Советский Союз были основными источниками мусора в первые годы космической эры, но за последние два десятилетия Китай стал главным нарушителем.



Он добавил, что, учитывая эту историю, заявление правительства имеет важное значение, поскольку оно является признанием того, что Китай должен сыграть свою роль в защите космоса от опасного мусора.



"Китайский ответ - очень хороший первый шаг, потому что они, по крайней мере, говорили о важности смягчения последствий и долгосрочной устойчивости", - сказал Макнайт. "В прошлом они избегали этих вопросов".