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|1-м замом МИД России назначен японист Сергей Бутин
16:51 17.08.2024
"Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Бутин освобождается от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 17 августа 2024 года.
Серге́й Влади́мирович Бу́тин (род. 4 апреля 1964) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с мая 2023 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2020).
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова (1987). На дипломатической работе с 1996 года. Владеет японским и английским языками.
В 1998-2004 годах - вице-консул Российской Федерации в Ниигате (Япония).
В 2007-2010 годах - генеральный консул Российской Федерации в Ниигате (Япония).
В 2010-2011 годах - начальник отдела в Генеральном секретариате (Департаменте) МИД России.
В 2011-2013 годах - советник-посланник Посольства России в Японии.
В 2013-2017 годах - заместитель директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра иностранных дел.
В 2017-2023 годах - директор Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра иностранных дел.
С 22 мая 2023 года - заместитель министра - руководитель аппарата министра иностранных дел Российской Федерации.
Дипломатический ранг
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (4 февраля 2013).
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 октября 2016).
Чрезвычайный и полномочный посол (8 июня 2020).
Награды и почетные звания
Орден Александра Невского (12 мая 2023) - За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Орден Дружбы (30 мая 2018) - За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (10 февраля 2012) - За отвагу и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях чрезвычайной ситуации в Японии.
Почетная грамота Президента Российской Федерации (1 апреля 2024) - за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации.
Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации.