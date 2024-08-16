1-м замом МИД России назначен японист Сергей Бутин

16:51 17.08.2024

"Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Бутин освобождается от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 17 августа 2024 года.



Серге́й Влади́мирович Бу́тин (род. 4 апреля 1964) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с мая 2023 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2020).



Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова (1987). На дипломатической работе с 1996 года. Владеет японским и английским языками.



В 1998-2004 годах - вице-консул Российской Федерации в Ниигате (Япония).

В 2007-2010 годах - генеральный консул Российской Федерации в Ниигате (Япония).

В 2010-2011 годах - начальник отдела в Генеральном секретариате (Департаменте) МИД России.

В 2011-2013 годах - советник-посланник Посольства России в Японии.

В 2013-2017 годах - заместитель директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра иностранных дел.

В 2017-2023 годах - директор Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра иностранных дел.

С 22 мая 2023 года - заместитель министра - руководитель аппарата министра иностранных дел Российской Федерации.



Дипломатический ранг

Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (4 февраля 2013).

Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 октября 2016).

Чрезвычайный и полномочный посол (8 июня 2020).



Награды и почетные звания

Орден Александра Невского (12 мая 2023) - За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Орден Дружбы (30 мая 2018) - За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (10 февраля 2012) - За отвагу и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях чрезвычайной ситуации в Японии.

Почетная грамота Президента Российской Федерации (1 апреля 2024) - за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации.

Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации.