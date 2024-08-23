Кто слил оборону Курска? Пора разобраться, - "Царьград"

11:27 25.08.2024

ПРИГОЖИН ПРЕДУПРЕЖДАЛ, А ЕГО НЕ ПОСЛУШАЛИ: ПОСЛЕ ПРОРЫВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - ВСПОМНИЛИ

На фоне успешных действий русской армии, выбивающей ВСУ из Курской области, вспомнили слова погибшего бизнесмена Евгения Пригожина, который предупреждал о возможном прорыве украинских формирований на территорию регионов нашей страны. К сожалению, к его словам тогда никто не прислушался. За несколько дней до смерти основатель ЧВК "Вагнер" говорил, что ему позвонили и сказали: "Не лезьте, Евгений Викторович". Казалось бы, какое это имеет отношение к дням сегодняшним? А самое прямое - это тоже о Курской области.



Автор Telegram-канала "Ледоруб", военкор и боец Ринат Есеналиев 14 августа поместил пост, где высказывается мнение, что оборону региона России "провалил один из влиятельных людей в политике".



Никакого ополчения не было создано. Одна мистическая организация, под которую были созданы такие же мистические курсы подготовки, через которые прогоняли якобы тысячи человек (по факту - вписывались "мертвые души" из списка запасников), только длились эти курсы всего лишь неделю. Людей записывали в такие же мистические списки, которые якобы должны были активизироваться при нападении на область. Чистая фикция с созданием видимости для отмывания бюджета. На этом, в принципе, все,



- пишут авторы.



"Ледоруб" утверждает, что, несмотря на немалые выделенные средства, линии обороны на курском приграничье не было создано в принципе. Впрочем, это нетрудно будет проверить, когда мы отобьем свои земли у противника.



ФОТО: © ALEKSANDR GALPERIN/GLOBALLOOKPRESS



Ринат Есеналиев напомнил, что в свое время обучением ополченцев и подготовкой линии обороны хотел заняться Евгений Пригожин. Но его тогда, как он сам говорил, "просто послали" - якобы из-за того, что в таком случае деньги пошли бы на дело, а не в карманы. В результате блокпосты в Курской области стали появляться только сейчас, после прорыва ВСУ.



Учимся, только не на ошибках, а только на катастрофах, увы, пока это так. Сил парням и грамотных управленцев в дальнейшем Курскому краю,



- резюмировал Ринат Есеналиев со своей командой проекта "Ледоруб".



О запрете вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях Евгений Пригожин говорил за несколько дней до своей смерти. Предприниматель не сомневался, что ВСУ готовятся к прорыву в регионы.



Когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Мне позвонили и возмущенно сказали: "Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо". Еще было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже отказались. Это же наша родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается,



- утверждал бизнесмен.



Также Пригожин предупреждал, что "если не начать создавать санитарную зону в Харьковской области, то ее придется создавать в Белгородской или Курской".



Но вернемся к ситуации, которая развивается сейчас...



Попутно с сообщением о планируемой "зоне безопасности" появляются оптимистичные сводки с фронта. Некоторые Telegram-каналы заявляют о существенных успехах ВС России. Поступает информация о переброске в регион спецподразделения ДНР "Пятнашка". Им, дескать, понадобится всего два-три дня, чтобы полностью изгнать украинские войска. Однако настоящие участники боевых действий считают такие прогнозы нереалистичными. Так, Герой ДНР, командир Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба сообщил, что русским людям дали ложную надежду.



По его словам, на данный момент ситуация остается непростой. Откатить все назад за пару дней не выйдет:



Враг все тщательно изучает, прежде чем предпринимать какие-то действия. Мы сегодня сюда прибыли, все уже расквартированы, все уже приступили к выполнению своих задач, только налаживаются коммуникации и связь, поэтому быстро успехи не могут случиться: прибежали и за день все решили - нет. Это силовики могут так задержать какого-то преступника. Но на войне не такой принцип, тут так не работает.

Авидзба отметил, что развертывание и слаживание армейских подразделений занимает определенный период времени. Необходимо скоординировать работу пехотных, артиллерийских, разведывательных отрядов:



Чтобы эти части стали единым механизмом, нужно от суток до десяти. Человек, который говорит, что два-три дня - и проблема якобы решится, возможно, тем самым пытается вдохновить людей, поднять боевой дух. Но на деле он лишь разгоняет смуту.

Однако есть и хорошие новости. Дерзкое вторжение врага подвигло многих людей подняться на бой. По словам командира Дикой дивизии, поток добровольцев возрос многократно:



Человек в лесу нас нашел. Говорит, мол, ребята, делайте что хотите, но я иду вслед за вами, я прилипну к вам - и все. Мы думали, это один такой, у которого волна романтизма и патриотизма поднялась. Но нет, очень многие идут. И к главам районов, в отделения милиции, в военкоматы люди приходят - они хотят идти и защищать свою область.