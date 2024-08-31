Военачальники, упомянутые А.С. Пушкиным в поэме "Полтава", - П.В. Густерин

13:15 01.09.2024

П.В. Густерин



Военачальники, упомянутые А.С. Пушкиным в поэме "Полтава"



На рисунке – титульный лист первого издания "Полтавы".



Как известно, поэма А.С. Пушкина "ПОЛТАВА" была сочинена в 1828 г., то есть, по сути, к 120-летию важнейшей победы Петра Великого.



В главе "Песнь третья" автор описывает Полтавское сражение, упоминая при этом, помимо царя Петра I и короля Карла XII, некоторых известных ее участников. Вот эти два отрывка:



"Пальбой отбитые дружины,

Мешаясь, падают во прах.

Уходит Розен сквозь теснины;

Сдается пылкой Шлипенбах".



"И он промчался пред полками,

Могущ и радостен как бой.

Он поле пожирал очами.

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова –

В пременах жребия земного

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин".



Здесь можно говорить о художественном приеме, позволившем придать литературному произведению документальный характер. Примечательно, что М.Ю. Лермонтов в стихотворении "БОРОДИНО" к такому приему не прибегает.



Не найдя удовлетворительных комментариев литературоведов по поводу перечисленных Пушкиным персоналий, мы попытались восполнить этот пробел.



ШВЕДЫ



Прежде всего уточним, что Пушкиным упоминается генерал Розен (Роос), 1655 года рождения, которого не следует путать с Густавом Фредриком фон Розеном, 1688 года рождения, тоже участвовавшим в Полтавском сражении, но в звании лейтенанта, ставшим генералом-адъютантом в 1714 г., а генерал-майором – в 1722 г., то есть уже после смерти Карла XII и после окончания Северной войны. Вряд ли Пушкин стал бы упоминать обыкновенного лейтенанта, хотя и приближенного к королю.



Речь в поэме идет о Карле Густаве Розене, шведском бароне, а в последствии генерал-майоре Шведской армии.



Этот Розен начал свою военную службу в 1674 г. прапорщиком в армии императора Священной Римской империи Леопольда I Габсбурга. Через год после вступления на службу ему было присвоено звание лейтенанта. Розен принял участие в Голландской войне, в частности в осаде Филипсбурга в 1676 г.



Вернувшись в Швецию в 1677 г., Розен также был произведен в звание "лейтенант" Шведской армии и был направлен для прохождения службы в Бохусленский драгунский полк. В 1678 г. он был произведен в майоры и переведен в Скараборгский пехотный полк. После восьми лет службы в этом полку Розен был произведен в подполковники и переведен в Ригу.



В начале Северной войны Розен все еще находился в Риге. В 1700 г. в составе шведской армией под командованием Карла XII он выступил в поход к Нарве. В Нарвском сражении Розен отличился и за это был произведен в полковники.



В 1706 г. Розен стал генерал-майором.



31 августа 1708 г. командовал авангардом шведской армии в сражении при Добром. В этот момент шведская армия наступала от Могилева к Смоленску. Воспользовавшись тем, что основные силы Шведской армии отстали от авангарда, царь Петр отдал генералу Голицыну приказ атаковать их в утреннем тумане. Войска Голицына смогли незаметно приблизиться к шведскому авангарду и застать его врасплох.



В результате войска Розена понесли большие потери и отступили. Лишь прибытие основных шведских сил вместе с королем спасло войска Розена от полного уничтожения.



27 июня 1709 г. генерал-майор Розен принял участие в Полтавском сражении. Из-за отсутствия других приказов он во главе четырех эскадронов в начале боя оставался в окопах под Полтавой. Это оставило его войска отрезанными от основной армии шведов. Вместе с частями генерала Шлиппенбаха, также потерявшими связь с главными шведскими силами, они были атакованы войсками Меншикова и отброшены в лес под Полтавой. Розен отвел свои войска за окопы, но после непродолжительного боя был вынужден сдаться генералу Ренцелю. Вместе с другими военнопленными он был доставлен в Москву и следующие 12 лет провел в России.



После подписания Ништадтского мира Розен в 1721 г. был освобожден. По дороге в Швецию он в 1722 г. скончался и был похоронен в городе Або (нынешний Турку в Финляндии).



Вольмар Антон фон Шлиппенбах, 1653 года рождения.



В 1676–1679 гг. в звании капитана Шлиппенбах участвовал в Сканской войне, а затем, став уже майором, служил в Померании.



Позже Шлиппенбах стал уездным советником в Ливонии, а в 1688 г. – подполковником полка, дислоцированного в Риге.



В 1693 г. Шлиппенбах был переправлен в полк в Стокгольм, где в апреле 1700 г., частично за свой счет, сформировал драгунский полк, названный его именем, полковником которого он и стал.



В Северной войне Шлиппенбах отличился при Мариенбурге.



На своем марше к Риге в 1701 г. Карл XII передал командование в Ливонии Шлиппенбаху, который располагал для защиты провинции примерно 6 тысячами регулярных войск и флотилией на Чудском озере. С задачей обороны Ливонии Шлиппенбах справился успешно, нанеся 5 сентября 1701 г. поражение войскам генерала Шереметева в сражении при Рауге. За это он был произведен в генерал-майоры. Однако он проиграл сражения при Эрастфере 30 декабря 1701 г. и при Хуммельсгофе 19 июля 1702 г. В результате Шлиппенбах не смог воспрепятствовать взятию русскими войсками Нарвы и Дерпта.



В 1704 г. Шлиппенбах стал заместителем губернатора Ревеля (нынешнего Таллина).



Во время похода Карла XII против России в 1708 г. драгунский полк Шлиппенбаха входил в состав корпуса Левенгаупта, но лично Шлиппенбах уже находился при королевской штаб-квартире.



В Полтавском сражении генерал-майор Шлиппенбах командовал своим драгунским полком и попал в плен.



Находясь в плену, в 1715 г. Шлиппенбах принял решение поступить на русскую службу. Царь Петр оказал ему эту милость, произвел в генерал-лейтенанты и пожаловал поместье в Курляндии. В дальнейшем Шлиппенбах пользовался полным доверием царя. Так, в 1718 г. Шлиппенбах являлся председателем комиссии и суда, которые расследовали преступления, осудили и приговорили к казни через повешение Тобольского губернатора Матвея Гагарина.



Барон Шлиппенбах скончался в Москве в 1721 г., полгода не дожив до Ништадтского мира.



Приводим здесь имена других шведских военачальников, принявших участие в Полтавском сражении:

Фельдмаршал К.-Г. Реншельд (плен).

Генерал от инфантерии А.-Л. Левенгаупт (плен).

Генерал-майор Х.-Ю. Гамильтон (плен).

Генерал-майор К.-Г. Крейц (плен).

Генерал-майор К.-Г. Крузе (плен).

Генерал-майор Ю.-А. Мейерфельдт (ушел с Карлом XII в Турцию).

Генерал-майор А.-А. Спарре (ушел с Карлом XII в Турцию).



РУССКИЕ



Здесь мы ограничились указанием времени жизни российских военачальников и освещением той роли, которую они сыграли в Полтавском сражении.



Борис Петрович Шереметев, 1652 года рождения.



27 мая 1709 г. генерал-фельдмаршал Шереметев с войсками прибыл под Полтаву. В Полтавском сражении он формально являлся главнокомандующим Русской армией, но фактически командовал центром ее боевых порядков и был здесь ранен. За боевые заслуги царь Петр пожаловал Шереметеву поместья.



Скончался в Москве в 1719 г.



Яков Вилимович Брюс, 1670 года рождения.



В Полтавском сражении генерал-лейтенант от артиллерии Брюс командовал всей походной артиллерией общей численностью 72 орудия, перекрестным огнем которых с батарей на редутах сначала был нанесен шведским войскам значительный урон. После этого, выстроившись в первой линии Русской армии впереди редутов, Брюс двинулся вперед и в упор разгромил шведский фронт. По окончании сражения Брюс был удостоен ордена св. Андрея Первозванного.



Скончался в Москве в 1735 г.



Родион Христианович Боур (Бауер), 1667 года рождения.



В Полтавском сражении генерал-лейтенант Бауер командовал правым флангом Русской армии. Во главе драгун Бауер дрался со шведами у редутов, захватив 14 шведских знамен. После победы Бауер вместе с Меншиковым преследовал шведов до Переволочны. За боевые заслуги царь Петр пожаловал Бауэру свой портрет, украшенный алмазами, и поместья.



Скончался в 1717 г., предположительно, в Киеве.



Аникита Иванович Репнин, 1668 года рождения.



В Полтавском сражении генерал Репнин умело командовал своей дивизией в центре российских боевых порядков, за что царь Петр пожаловал его орденом св. Андрея Первозванного и поместьями.



Скончался в Риге в 1726 г.



"Полудержавный властелин", Александр Данилович Меншиков, 1673 года рождения.



В Полтавском сражении генерал от кавалерии Меншиков проявил себя деятельным кавалерийским начальником. После победы на поле боя, Меншиков, преследуя шведов, настиг их у Переволочны, примерно в 90-та км от Полтавы, и вынудил остатки Шведской армии под командованием генерала Левенгаупта сложить оружие. Там же сдались в плен генерал-майоры Крейц и Крузе. За храбрость и инициативу, проявленные в бою, царь Петр произвел Меншикова в генерал-фельдмаршалы.



Скончался в Березове в 1729 г.



Приводим здесь имена других российских военачальников, принявших участие в Полтавском сражении:

Генерал-лейтенант Л.-Н. Алларт.

Генерал-лейтенант Я.Х. Генскин.

Генерал-лейтенант Г.Ф. Долгоруков.

Генерал-лейтенант С. Ренцель.

Генерал-поручик М.М. Голицын.

Генерал-поручик К.М. Ренн.

Генерал-майор (или генерал-поручик) Ф.И. Беллинг.

Генерал-майор Бем (инициалы установить не удалось).

Генерал-майор Н.Г. Верден.

Генерал-майор И.Я. Гинтер.

Генерал-майор О.-Р. Шомбург (Шауэнбург).